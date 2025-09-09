В Орле здание в федеральной собственности снова продают за 23 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» повторно выставил на аукцион имущественный комплекс на улице Московской в Железнодорожном районе Орла. Начальная цена лота не изменилась и составляет 22,9 млн руб. Это следует из документации торгов.

В состав комплекса входят здание переменной этажности (два–три этажа) площадью 2,8 тыс. кв. м и земельный участок на 2,6 тыс. кв. м. По словам продавца, постройка признана памятником архитектуры регионального значения, сочетает в себе элементы конструктивизма и провинциального классицизма. Согласно аукционной документации, наименование здания — клуб, столовая. Оно находится в федеральной собственности.

Постройка выставлена на продажу отдельно от земли. Участок под ней сдадут в аренду на 11 месяцев за 55,5 тыс. руб.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 2,3 млн руб., шаг аукциона — 230 тыс. руб. Подавать заявки можно до 8 декабря, итоги планируют подвести 12 декабря.

Предыдущие торги по реализации имущественного комплекса не состоялись из-за отсутствия заявок.

Алина Морозова