Воронежский «Спецстрой» достроит поликлинику в райцентре Панино за 339 млн

Министерство строительства Воронежской области заключило контракт на завершение строительства поликлиники в райцентре Панино с местным ООО «Спецстрой». Стройфирма согласилась выполнить работы по начальной цене 338,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В конкурсе участвовала еще одна компания, незначительно снизившая начальную цену — на 39 тыс. руб. Ее название не разглашается.

«Спецстрой» должен исполнить обязательства в два этапа. На первом — скорректировать проектную документацию, демонтировать старую кухню продовольственного склада и возвести трехэтажное здание взрослой поликлиники площадью 5,2 тыс. кв. м. Новый корпус сможет обслуживать до 210 человек в смену, его необходимо соединить с основным зданием больницы надземным переходом. Также подрядчику предстоит провести все инженерные сети: электричество, водоснабжение, отопление и канализацию. Второй этап включает снос старого здания районной больницы и благоустройство территории. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 1 июня 2026 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Спецстрой» зарегистрировано в декабре 2009 года в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и учредителем является Сергей Загоруля. За 2024 год компания выручила 1,3 млрд руб., чистая прибыль достигла 154 млн руб.

Для минстроя Воронежской области это был четвертый аукцион на строительство поликлиники в Панино — подрядчика искали с марта прошлого года. Первые торги со стартовой ценой 346,1 млн руб. не состоялись из-за отсутствия заявок. На вторых победило воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой» Артема Чекмарева, снизившее начальную цену с 347 млн руб. до 310,6 млн руб. Впоследствии контракт был расторгнут по инициативе подрядчика. Третий тендер выиграло местное ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко. Компания получила контракт по начальной цене 445,5 млн руб., но его расторгли по требованию заказчика.

Кабира Гасанова