В Воронеже на реконструкцию приемного отделения облбольницы выделили 590 млн

Реконструкцию приемного отделения воронежской больницы проведут за 590 млн
Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс по поиску подрядчика для реконструкции приемного отделения №1 Воронежской областной клинической больницы №1 на Московском проспекте, 151 в облцентре. Начальная цена контракта составляет 590,8 млн руб. Источник финансирования — облбюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Работы необходимо выполнить в шесть этапов до 31 декабря 2026 года. Подрядчику предстоит разработать дизайн-проект помещений, а затем реконструировать вестибюль, регистратуру, гардероб, палату динамического наблюдения с постом медсестры, кабинет завотделением, противошоковую палату, а также помещение для приема и сортировки экстренных больных. Общая площадь помещений — 751,7 кв. м.
Заявки на участие в торгах подаются до 26 ноября. Итоги подведут 1 декабря.
В апреле местное ООО «Спецстрой» Сергея Загорули выиграло конкурс на капремонт приемного отделения БСМП №1 на проспекте Патриотов в Воронеже. Цена контракта составила 739,4 млн руб.