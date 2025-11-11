В Воронеже на реконструкцию приемного отделения облбольницы выделили 590 млн

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс по поиску подрядчика для реконструкции приемного отделения №1 Воронежской областной клинической больницы №1 на Московском проспекте, 151 в облцентре. Начальная цена контракта составляет 590,8 млн руб. Источник финансирования — облбюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы необходимо выполнить в шесть этапов до 31 декабря 2026 года. Подрядчику предстоит разработать дизайн-проект помещений, а затем реконструировать вестибюль, регистратуру, гардероб, палату динамического наблюдения с постом медсестры, кабинет завотделением, противошоковую палату, а также помещение для приема и сортировки экстренных больных. Общая площадь помещений — 751,7 кв. м.

Заявки на участие в торгах подаются до 26 ноября. Итоги подведут 1 декабря.

В апреле местное ООО «Спецстрой» Сергея Загорули выиграло конкурс на капремонт приемного отделения БСМП №1 на проспекте Патриотов в Воронеже. Цена контракта составила 739,4 млн руб.

Егор Якимов