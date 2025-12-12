МВД приравняет электронные водительские права и СТС к бумажным

МВД разработало поправки в ПДД, которые позволят автомобилистам предъявлять инспекторам водительские права и свидетельства о регистрации (СТС) в электронном виде «в многофункциональном сервисе обмена информацией с применением двухмерного штрихового кода» при взаимодействии с порталом «Госуслуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Что конкретно имеется в виду под «многофункциональным сервисом» в пояснительных материалах не сказано. По данным ТАСС, речь идет о предъявлении документов в MAX. Поскольку в поправках упоминается код, то, скорее всего, речь идет о приложении «Госуслуги.Авто», в котором есть функционал предъявления электронных документов в виде QR-кода.

Приложение «Госуслуги.Авто» разработано Минцифры и ГИБДД и запущено в 2021 году. Сперва в виде QR-кода были только СТС, в 2022 году кодами в рамках эксперимента стали шифровать и права. Сейчас де-юре QR-коды к бумажным правам и СТС не приравнены: водитель обязан предъявлять инспектору именно оригинал документа.

Поправки, призванные придать правовой статус электронным документам, разрабатывались и ранее. В июле 2023 года Минцифры предлагало изменения в ПДД, но документ принят не был. 9 декабря 2025 года Минцифры представило проект постановления, позволяющий предъявлять не только электронные водительские документы, но также свидетельства о рождении, пенсионное удостоверение и студенческий билет. Новые поправки в ПДД, сказано в пояснительной записке, МВД разработало после прошедшего 28 октября совещания у премьера Михаила Мишустина.

Как пояснили в МВД, изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию системы безопасности дорожного движения.

Иван Буранов