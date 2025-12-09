Предъявите госуслуги в развернутом виде

Минцифры выстраивает схему, при которой мобильное приложение «Госуслуги» будет все в большей степени становиться альтернативой бумажным документам граждан. С 30 сентября такая возможность юридически уже введена для паспортов — теперь же ведомство предлагает дополнить перечень документов в приложении свидетельством о рождении, водительским удостоверением, студенческим билетом и другим для удобства пользователей, отмечают власти. Эксперты при этом предупреждают, что ее практическая реализация потребует комплексной проработки подходов к безопасности и распределению ответственности на «принимающей» стороне.

Минцифры подготовило проект постановления правительства о возможности предъявлять сведения из свидетельства о рождении, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, полиса ОСАГО, удостоверения многодетной семьи, пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида о праве на льготы и студенческого билета через приложение «Госуслуги». С 30 сентября 2025 года юридически такая возможность уже действует для паспорта: на первом этапе его QR-код можно использовать в кино или музеях при проходе на мероприятия с возрастными ограничениями, в магазинах при покупке товаров 18+, для входа в офисные центры с пропускной системой и при отправке или получении посылок и заказных писем. Постепенно применение будет расширяться (график и случаи определены в постановлении правительства №1443 от 19 сентября 2025 года). При этом, как уточнили “Ъ” в Минцифры, сейчас QR-паспорта де-факто можно применять для покупки товаров 18+ в подключившихся к сервису магазинах (через мессенджер Max — его популяризацией как цифрового ID через удобство использования власти занимаются особенно активно). В остальных утвержденных постановлением случаях использовать его можно будет по мере подключения к сервису организации.

Если новое постановление будет подписано, QR-код водительских документов можно будет предъявлять сотрудникам ГИБДД, а QR-кодом студенческого билета — подтвердить статус студента вуза или присутствие на лекции или семинаре. Также проект расширяет перечень случаев использования QR-кода паспорта на посадку в междугородный автобус, поезд или самолет. Использование электронных документов носит добровольный характер, при этом Минцифры еще должно будет согласовать предлагаемые изменения с ФСБ. В аппарате цифрового вице-премьера Дмитрия Григоренко говорят, что в первую очередь инициатива направлена на повышение комфорта в повседневных ситуациях, позволяя все делать через смартфон.

В рамках эксперимента уже доступны электронный студенческий билет и удостоверение многодетной семьи, сообщил собеседник “Ъ”, сформировать их можно на портале госуслуг.

Инициатива Минцифры — реализация указа президента №695 от 18 сентября 2023 года о возможности в ряде случаев (определяет правительство при согласовании с ФСБ) предоставления гражданами сведений из «Госуслуг» вместо бумажных документов. Первая попытка перевести личные документы граждан в «цифру» была предпринята еще в 2011 году, однако проект универсальной электронной карты (см. “Ъ” от 1 и 10 марта 2011 года) к 2014 году был де-факто заморожен из-за неготовности к нему рынка и регуляторов.

По словам руководителя департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права НИУ ВШЭ Наталии Ковалевой, инициатива Минцифры может сильно упростить жизнь граждан, но ее успех будет полностью зависеть от синхронной работы по нескольким направлениям. Необходимо внесение непротиворечивых изменений в регламенты работы госорганов, банков, учебных заведений и массовое обучение персонала всех участников системы во избежание ситуации, когда кто-то принимает электронную версию, а кто-то требует бумажный оригинал. Кроме того, требуется надежная и доступная технологическая инфраструктура (стабильное интернет-соединение, бесперебойная работа приложения) и проведение понятной коммуникационной кампании для населения. «Бумажный документ с печатью традиционно вызывает больше доверия как у предъявляющих, так и у принимающих его сторон»,— поясняет Наталия Ковалева.

«Расширение перечня электронных документов и случаев применения QR-паспорта — естественный шаг, если мы хотим, чтобы "Госуслуги" были не только про штрафы и заявления, но и про реальное упрощение бытовых жизненных ситуаций. Но сложность в том, как это заработает "на земле"»,— говорит руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Риски, по ее мнению, связаны с данными и ответственностью. «QR-код паспорта, водительского, студенческого — это уже не просто "показал и убрал", а движение данных между системами. Важна четкая регламентация: какие данные видит проверяющий, кто отвечает за актуальность статуса документа, что происходит при ошибке»,— полагает она.

Как сообщили “Ъ” в Минцифры, предлагаемый перечень был составлен с учетом опыта применения QR-кодов на «Госуслугах» в режиме эксперимента и опытной эксплуатации. Например, в приложение «Госуслуги Авто» загружено уже почти 15 млн свидетельств о регистрации транспортного средства и более 10 млн водительских удостоверений. «Это востребованная функция. Сейчас сервис работает в режиме опытной эксплуатации. Сотрудник ГИБДД имеет право запросить и бумажный вариант документа»,— отметили в ведомстве.

Венера Петрова