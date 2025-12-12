«Ария», «Импровизаторы» и спектакль «Забытая мечта»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Ария», Сергея Лазарева и органный рождественский концерт. В музеях — посетить выставку «Это было навсегда, пока не кончилось» и экскурсию «Духовные поиски в искусстве и в жизни неофициальных художников». В театральных пространствах — увидеть спектакли «Забытая мечта» и «Волшебная лампа Алладина». В кино — посмотреть фильмы «Звук падения» и «Хэппи-энд». А лекторы расскажут о том, за счет чего сохраняют популярность романы Джейн Остин, как зародился жанр IDM и есть ли у него будущее, а также почему Владимир Шаинский стал голосом целой эпохи. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Концерты

В МТС Live Холле 13 декабря выступит группа «Ария» с юбилейным туром к 40-летию группы. Зрителям обещают не только любимую музыку, но и яркое шоу, а энергетику обеспечит харизма участников легендарного коллектива. Билеты — от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 15 декабря пройдет органный концерт «Органное Рождество», на котором прозвучат композиции Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа, Макса Регера и других композиторов в исполнении органиста Имбруно Маттео. Билеты — 2,4 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 16 декабря выступит хип-хоп исполнитель Saluki. «Его песни — это музыка хаоса и бесконечных поисков себя, усиленная битмейкерским вниманием к деталям»,— указано в анонсе. В числе популярных треков исполнителя — «Ладони», «Меня не будет», «Огни», «Запрещаю забывать». Билеты — от 2,6 тыс. до 3,7 тыс. руб.

В МТС Live Холле 17 декабря выступит Сергей Лазарев с программой «Шоумен». Помимо известных песен исполнителя зрителей ждут танцевальное шоу, масштабные декорации, спецэффекты. Среди известных песен Сергея Лазарева — «В самое сердце», «Это все она», «Снег», «You're The Only One» и другие. Билеты — 9 тыс. руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 20 декабря выступит Хор Турецкого с новогодним шоу. В программе — известные хиты в эксклюзивных аранжировках, на сцене — голоса от баса-профундо до мужского сопрано с яркой харизмой. Билеты стоят от 2,4 тыс. до 8 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» выступят рэп-исполнители АК-47 и TGK в рамках большого совместного тура. Популярные треки исполнителей — «Картель», «Фром Москоу», «Оля Лукина», Билеты — 3 тыс. руб.

Фото: галерея «Синара Арт»

Выставки и экскурсии

В выставочном центре «Синара Арт» открылась выставка «Это было навсегда, пока не кончилось», посвященная художественному осмыслению советской эпохи. На экспозиции представлены работы как признанных отечественных классиков, так и современных авторов, обращающихся к теме «поэтизации руин». Проект осмысляет темы ностальгии и ощущение «исчезнувшей империи», обращаясь к «парадоксам позднего социализма». Вход — по билету в галерею.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств (НТМИИ) открылась выставка «Отсветы» первого вице-президента Российской академии художеств Виктора Калинина. На экспозиции представлены 54 масштабных живописных произведения мастера и 21 произведение графики, раскрывающие разные периоды творчества художника, темы и жанры, в которых он работал. Проект уже демонстрировали в Новосибирске, Кемерове, Иркутске, Томске, Екатеринбурге, дополнительно к нему добавлены две работы из собрания нижнетагильского музея. Вход — по билету в галерею.

Выставка «Азарт, игра, развлечение! Охота XVI-XIX веков в произведениях мастеров Западной Европы» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка «Азарт, игра, развлечение! Охота XVI-XIX веков в произведениях мастеров Западной Европы» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В выставочном центре «Эрмитаж Урал» 13 декабря в рамках выставки «Охота. Азарт, игра, развлечение» пройдет лекция о том, как тема охоты отражена в фарфоровой скульптуре. Посетители смогут проследить историю появления мануфактур в Нимфенбурге и Франкентале, на примере фарфоровых произведений узнать об особенностях парфорсной охоты на оленя и правила соколиной охоты на голубую цаплю. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

В Ельцин-центре 16 декабря открывается выставка «Под звон бокалов» в формате «История одного экспоната». В витрине представлена фотография команды первого президента после записи новогоднего обращения в 1999 году и бокалы для игристого «флейта» из Кремля. Запись обращения можно прослушать в музее.

В Музее андеграунда 19 декабря пройдет тематическая экскурсия «Духовные поиски в искусстве и в жизни неофициальных художников». Искусствовед Дарья Гущина расскажет о том, как связь между духовностью и искусством сохранялась в СССР, несмотря на то, что оно почти не затрагивало религиозную тематику. На экскурсии можно увидеть, как неофициальные художники работали с библейскими и религиозными мотивами. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

Екатеринбургский театр кукол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Екатеринбургский театр кукол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли и выступления

В Екатеринбургском театре кукол 13 и 14 декабря пройдет премьера спектакля «Забытая мечта». В преддверии Нового года зрителям покажут историю о том, что случится, если забыть свою мечту. Спектакль построен на стыке кукольного и циркового искусства, а фокусы, трюки и буффонада на сцене помогают начать удивляться самым обычным вещам. Билеты — от 800 до 950 руб.

В Театре юного зрителя 19 декабря пройдет премьера спектакля «Волшебная лампа Алладина». Это праздничное представление для детей и родителей, в центре которого Алладин и, конечно, волшебная лампа с Джинном, исполняющим любые желания. «И не стоит во всем полагаться на волшебство, оно вдохновляет и дарит уверенность в собственных силах, тогда мечты действительно становятся реальностью»,— говорится в анонсе. Билеты — 450 руб.

В МТС Live Холле 20 декабря выступят участники шоу «Импровизаторы». Это неповторимое юмористическое шоу, которое создается на глазах у зрителя, а пришедшие становятся его участниками, ведь подсказывают темы и идеи актерам на сцене. Билеты — от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра 14 декабря покажут фильм Маши Шилински «Звук падения». Обсуждение после фильма проведет кинокритик Ная Гусева. Картина рассказывает историю четырех молодых женщин, выросших на уединенной ферме в разные десятилетия, однако имевших очень похожую судьбу. Они исследуют собственное настоящее и находят в нем тайны и отзвуки прошлого. Билеты — 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра 14 декабря покажут фильм «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке на языке оригинала с русскими субтитрами. Картину представит кинокритик Евгений Обухов, написавший книгу о режиссере. Фильм рассказывает историю семьи на фоне мирового кризиса. Герои зациклились на ссорах друг с другом, а по-настоящему проявлять свои эмоции могут только 13-летняя Ева и ее дедушка. Билеты — 350 руб.

Лекции

В Ельцин-центре 14 декабря пройдет лекция «Владимир Шаинский: как композитор научил страну петь». Музыковед и музыкальный критик Юлия Бедерова расскажет о композиторе Владимире Шаинском как о голосе целой эпохи, в чьих произведениях «героический пафос переплавлялся в странный комплекс веселости и грусти», который был характерен для всего поколения. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться.

В Ельцин-центре 16 декабря пройдет лекция «"Остиномания": почему романы Джейн Остин покорили XXI век». Доктор филологических наук Ольга Сидорова расскажет о роли наследия писательницы в современной литературе и о том, чем ее произведения до сих пор привлекают англоязычных и русскоязычных читателей. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться заранее.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 17 декабря пройдет лекция-виниловый сет «IDM: прошлое без будущего?». Музыкант и лидер группы «Метеоритмы» Василий Котов расскажет, кто стоял у истоков жанра IDM и есть ли у него будущее, и поставит пластинки из своей коллекции. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

В Библиотеке №14 19 декабря пройдет лекция «Гостеприимство: знакомые и посторонние» в рамках проекта «Попутчики» о железной дороге в культуре Екатеринбурга. Лектор Иван Ягин раскроет философские аспекты гостеприимства и расскажет, кто такие «незваные гости», что такое «слепое гостеприимство» и можно ли считать поезд сосредоточием гостей. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться заранее.

Подготовила Анна Капустина