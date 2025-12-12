Reform UK стала самой большой партией Великобритании

Партия Найджела Фараджа Reform UK опередила по числу официально зарегистрированных членов правящую Лейбористскую партию. Как сообщает The Times со ссылкой на внутренние данные, с момента прихода лейбористов к власти из их рядов ушло около 100 тыс. человек, а ряды правой Reform UK все это время пополнялись.

Число официально зарегистрированных членов Лейбористской партии теперь составляет менее 250 тыс. человек. Как указывает The Times, получается, что с июля 2024 года, когда лейбористы пришли к власти, они каждые семь минут теряли одного соратника. С конца 2024 года, когда в Лейбористской партии состояло около 333 тыс. человек, она перестала обнародовать такие данные. В 2020 году, когда сэр Кир Стармер стал лидером лейбористов, в рядах партии было более 500 тыс. человек и она была крупнейшей в Европе.

У Reform UK, по данным на ее сайте, сейчас более 268,6 тыс. членов. Комментируя эту ситуацию, Найджел Фарадж отметил, что это «очень важная веха» для партии. «Эпоха двухпартийной политики умерла»,— заявил он. Консервативную партию Великобритании Reform UK опередила по численности еще в прошлом году, сейчас в рядах консерваторов всего 123 тыс. человек.

Партия господина Фараджа довольно часто оказывается в центре политических скандалов из-за заявлений своего лидера и обвинений в расизме или пророссийских взглядах. В частности, в конце ноября бывший глава отделения партии в Уэльсе Нейтан Гилл был осужден на десять с половиной лет тюрьмы за «пророссийские взятки».

Алена Миклашевская