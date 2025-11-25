Британские правые сильнее скандалов

Крайне правая британская партия Reform UK сталкивается со вторым крупным скандалом за неделю, и основной удар пришелся на ее лидера Найджела Фараджа. Сначала ему пришлось оправдываться из-за бывшего главы отделения в Уэльсе Нейтана Гилла, которого осудили за продвижение за деньги российской позиции, а теперь — из-за обвинений в расизме. Более 20 человек заявили о его расистских высказываниях во время учебы в лондонском колледже, однако сам лидер Reform UK не согласен с такой трактовкой. Судя по всему, скандалы не особо волнуют и его электорат: в рейтингах крайне правые остаются самой популярной политической силой в стране.

Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж

Фото: Toby Melville / Reuters

Во вторник, 25 ноября, икона британских крайне правых Найджел Фарадж впервые ответил на обвинения в расизме, которые за пять дней до этого в его адрес выдвинула газета The Guardian. Издание опубликовало расследование о годах, проведенных им в Далвич Колледж в Лондоне, в рамках которого журналисты поговорили с 20 бывшими одноклассниками и преподавателями политика. Более десяти из них публично обвинили его в расизме и издевательствах на национальной почве, остальные сделали это анонимно.

По их словам, в старших классах Фарадж заявлял, что «Гитлер был прав», предлагал отправить евреев в газовые камеры и использовал нацистское приветствие, вскидывая вперед правую руку с соответствующим выкриком. Будущий лидер крайне правых, по их воспоминаниям, преследовал подростков еврейского и азиатского происхождения.

После затяжного молчания Фарадж заявил, что обвинения не соответствуют действительности. Он отметил, что события произошли «49 лет назад» и что тогда он «только вступил в подростковый возраст», а потому не может помнить все, что происходило в колледже. Политик подчеркнул, что «никогда никого не оскорблял на расовой почве» и не был членом экстремистских организаций. Но все же допустил, что мог сказать кому-то обидные слова, которые восприняли как проявление расизма, указав на политические разногласия с некоторыми обвинителями. Извиняться Фарадж отказался, заявив, что не считает, что «сделал что-то, что могло бы причинить кому-то непосредственный вред».

Заявления политика вызвали бурную реакцию оппонентов, которые указали на наличие расистских настроений в партии и отказ ее лидера что-либо с этим делать. Так, лидер Либерально-демократической партии и член британского парламента Джош Бабаринде отметил, что ответ Фараджа «недостоин человека, который хочет стать нашим следующим премьер-министром». Правящие же лейбористы призвали его раскрыть правду о времени, проведенном в колледже.

Эта критика наложилась на другой скандал: 21 ноября экс-главу отделения Reform UK в Уэльсе Нейтана Гилла приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за продвижение за деньги российской позиции.

Следствие утверждало, что с декабря 2018 по июль 2019 года, когда Гилл был депутатом Европарламента, он продвигал «выгодные Москве нарративы об Украине» и получал за это вознаграждение. Деньги, по версии следователей, поступали от Олега Волошина, тогдашнего депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока — за жизнь» Виктора Медведчука; Волошин передавал ему указания и предлагал суммы за их выполнение. Гилл признал свою вину. Несмотря на то что все это произошло до его вступления в Reform UK (а пост в Уэльсе он занимал лишь три месяца), оппоненты партии обвинили ее в симпатиях к России. Фараджа призвали начать внутреннюю проверку, однако он заявил, что это работа MI-5 и проверять следует всех британских политиков. Самого Гилла он назвал «паршивой овцой», отметив: «насколько это вообще возможно», он уверен в отсутствии подобных преступлений среди нынешних и бывших членов партии. Связь экс-евродепутата с Reform UK он назвал «очень незначительным позором».

Пока, судя по всему, Фарадж не ошибается в своих оценках. По данным последнего опроса YouGov, крайне правые по-прежнему с большим отрывом лидируют в общественных предпочтениях: 27% респондентов готовы проголосовать за Reform UK, 19% — за лейбористов и по 17% — за консерваторов и зеленых. Либеральные демократы замыкают список с 13% поддержки. Преодолеть такой разрыв только за счет политических обвинений в адрес Reform UK ни правящие лейбористы, ни их оппоненты не в состоянии. На первых давят собственные скандалы вокруг премьер-министра Кира Стармера и неудач его кабинета, на вторых — последствия «Брексита». И пока они не предлагают избирателям конкурентной повестки, доминирование крайне правых в британской политике будет сохраняться.

Вероника Вишнякова