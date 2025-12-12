EXLANTIX ET: высокие технологии, которые упрощают жизнь

Когда говорят о «технологичном автомобиле», часто представляют себе что-то сложное, с массой настроек, которые нужно изучать долгие часы, а возможно, и дни.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Но EXLANTIX ET устроен иначе. В нем действительно много современных решений, но они не требуют от водителя погружения в терминологию или привыкания к «странному» интерфейсу.

EXLANTIX ET устроен проще, чем кажется на первый взгляд. Машина едет на электромоторах, а бензиновый двигатель работает как генератор, подзаряжая систему тогда, когда это нужно. Водителю не приходится переключать режимы или следить, что там в данный момент делает силовая установка — автомобиль сам решает, как распределить энергию. За рулем это ощущается как ровная тяга без провалов и без характерных для гибридов «переходов» от одного источника мощности к другому. Машина едет одинаково предсказуемо и в городе, и на трассе.

Запас хода тоже один из самых рекордных в своем классе — 1180 км. Из них на чистой электротяге можно проехать до 180 километров — этого хватает на обычные городские маршруты или поездки по делам. А когда требуется выбраться за город или пройти длинный участок трассы, подключается генератор, и ограничений по инфраструктуре уже нет. Фактически EXLANTIX ET сочетает удобство электромобиля в ежедневном использовании и свободу гибрида на дальних дистанциях, когда важно просто ехать дальше, не подстраиваясь под зарядные станции.

Отдельное внимание инженеры уделили тому, как EXLANTIX ET ведет себя зимой. Тепловой насос прогревает и батарею, и салон, причем делает это быстро. Даже при сильном морозе внутри становится тепло через пару минут, а запас хода не падает так резко, как это бывает у обычных электромобилей. Для российской зимы это не просто приятная функция, а необходимость, решенная аккуратно и продуманно.

Подвеска — один из тех элементов, где технологии ощущаются в прямом смысле «на ходу». Пневматика позволяет регулировать клиренс: можно поднять автомобиль на плохой дороге или в снегу, а на трассе понизить кузов для стабильности. В сочетании с системой CDC, которая умеет менять жесткость амортизаторов в движении, EXLANTIX ET ощущается собранным и уверенным. Машина не «плывет» на волнах покрытия, но и не становится слишком жесткой на мелких неровностях.

Ассистенты в EXLANTIX ET заслуживают отдельного разговора. Их много, но они работают без ощущения, что автомобиль пытается ехать сам вместо водителя. Камеры высокого разрешения, продвинутая система кругового обзора, адаптивный круиз, удержание в полосе, контроль слепых зон — все это помогает именно в реальных ситуациях. Например, в плотном городском потоке машина мягко подстраивается под скорость потока, при перестроении — предупреждает о машине сбоку, а круговой обзор ощутимо помогает на парковке, особенно зимой, когда сугробы скрывают часть пространства.

Внутри EXLANTIX ET — интерьер не просто гибрида, а скорее цифровая среда, в которой все подчинено удобству. Большая панорамная панель с дисплеями устроена так, что ничего не отвлекает. Меню логичное, отклики быстрые, а голосовое управление понимает обычную речь. Сиденья с вентиляцией, массажем и большим диапазоном регулировок позволяют устроиться комфортно, а трехслойное остекление и комплекс шумоизоляции создают ощущение тихой, защищенной капсулы.

Важное достоинство EXLANTIX ET — когда бы вы его ни приобрели, он не устареет. Архитектура автомобиля рассчитана так, чтобы можно было добавлять новые возможности через онлайн-обновления. Это касается и ассистентов, и мультимедийной части, и логики управления гибридной установкой.

EXLANTIX ET — один из тех гибридов, в которых высокие технологии используются не ради вау-эффекта, а действительно работают, причем делают это тихо и незаметно. Они помогают ехать, упрощают управление, делают салон комфортабельным зимой и летом и позволяют пользоваться автомобилем без оглядки на погоду, расстояния и сложность маршрута. Такой подход и делает EXLANTIX ET по-настоящему современным, продуманным и удобным для жизни.

Краснодар, улица Горячеключевская, 2/1

+7 (861) 207-12-08

sale-adv-exeed.ru

ООО «Авто для Вас»