Футболистам липецкого «Металлурга» погасили задолженность по зарплате в 5,6 млн

В Липецкой области 77 сотрудникам местного футбольного клуба «Металлург» выплатили 5,6 млн руб., полностью погасив долг по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководитель клуба получил представление, а в отношении «Металлурга» возбуждено дело о невыплате зарплаты в установленный срок (ч.6, ст. 5.27 КоАП РФ, максимальное наказание — до 50 тыс. руб.).

В июне прокуратура Советского района Липецка сообщила, что в клубе образовалась задолженность перед 72 работниками на сумму свыше 2,4 млн руб., которую погасили после вмешательства надзорного органа. В сентябре гендиректором «Металлурга» стал Вадим Банных. Причины кадровой перестановки не назывались.

Егор Одегов