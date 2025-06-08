Футболистам липецкого ФК «Металлург» задолжали 2,4 млн рублей зарплаты

В Липецкой области погасили задолженность по зарплате перед футболистами и сотрудниками автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб "Металлург". Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Руководитель клуба получил представление, в отношении футбольного клуба возбуждено дело об административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Заработную плату не платили в апреле. Прокуратура советского района Липецка выявила, что в футбольном клубе образовалась задолженность перед 72 работниками на сумму свыше 2,4 млн руб. Сейчас она погашена.

В сентябре прошлого года футбольный клуб «Металлург» отправил в отставку главного тренера Максима Ромащенко. Такое решение в клубе приняли после худшего старта команды за всю ее историю. На его место пришел Дмитрий Бугаков. Сейчас липецкая команда находится на шестой строчке турнирной таблицы дивизиона «Б» третьей группы Второй лиги чемпионата России. В последней встрече липчане сыграли вничью с «Рязанью» со счетом 0:0. Этому результату предшествовали четыре победы. В прошлом году «Металлург» входил в дивизион «А» группы «Серебро».

Анна Швечикова