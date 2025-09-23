В липецком ФК «Металлург» гендиректором стал Вадим Банных

Гендиректором липецкого футбольного клуба «Металлург» был назначен Вадим Банных. Ранее этот пост занимал Андрей Овчинников, который перешел на позицию спортивного директора. Информация о кадровых перестановках появилась на официальной странице ФК в соцсетях.

Причина перестановок не называется. Вадим Банных ранее занимал должность исполнительного директора.

В июне прокуратура советского района Липецка сообщила, что в клубе образовалась задолженность перед 72 работниками на сумму свыше 2,4 млн руб. Руководитель клуба получил представление, в отношении ФК возбуждено дело об административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Ульяна Ларионова