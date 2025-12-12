В жилом районе Краснодара построят храм за полмиллиарда рублей

В центральном сквере жилого района «Первое место» приступили к строительству храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Знамение». Девелепером проекта выступила ГК «Точно» совместно с благотворительным фондом «Точно Добро». Как сообщает пресс-служба девелопера, объем инвестиций в строительство храма составит более 500 млн руб.

Планируемая площадь храмовой постройки — 1322 кв. м, высота верхней точки собора — более 20 метров. Комплекс будет выдержан в неорусской и византийской стилистике, характерной для южных регионов. В храмовом комплексе предусмотрены классы воскресной школы, библиотека, многофункциональный зал для проведения лекций, мастер-классов и другие объекты. Для прихожан будет работать открытая часовня с мозаичной иконой Божией Матери «Знамение», доступная для посещения вне зависимости от работы основного храма.

Завершить строительства храма планируется к 2029 году. До этого прихожане смогут посещать временный храм.

Как отметил владелец ГК «Точно» Николай Амосов, в компании с особым отношением создают храмы. «Уважая традиции, привносим современность и новое понимание этих общественных пространств, которые объединяют людей и несут просветительскую и развивающую функцию»,— комментирует господин Амосов.

Сергей Емельянов