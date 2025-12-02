Орловскому строителю назначили реальный срок за хищения при строительстве ФАПа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заводской райсуд Орла признал генерального директора ООО «Зодчий» Романа Титова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Мураевка Сосковского района. Как сообщили в прокуратуре региона, ему назначено два года лишения свободы.

В суде установлено, что по заключенному в 2018 году госконтракту с «Орелгосзаказчиком» компания «Зодчий» выполнила часть работ по строительству ФАП с нарушением требований проектной документации и строительных норм. При этом заказчик получил от обвиняемого акты о выполненных работах якобы в соответствии с проектом. По оценке регионального управления Следственного комитета России, в результате принятия некачественных результатов подрядчик необоснованно получил из бюджета 8,7 млн руб. Сам ФАП в 2023 году был признан аварийным и не подлежащим эксплуатации.

Этой осенью Заводской райсуд Орла признал экс-замначальника «Орелгосзаказчика» Геннадия Бычкова виновным в превышении полномочий при принятии работ по строительству ФАП. Он получил год лишения свободы условно.

ООО «Зодчий» зарегистрировано в Орле в феврале 2006 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Согласно Kartoteka.ru, единственный владелец и генеральный директор — Роман Титов. 2024 год «Зодчий» отработал с выручкой в 4,8 млн руб. и убытком более 6 млн руб.

Владимир Зоркий