«Белгородские молочные фермы» заплатят 12 млн за незаконную добычу подземных вод

19-й арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции о взыскании центрально-черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора 2,9 млн руб. с АО «Белгородские молочные фермы». В соответствии с решением апелляционного суда компания обязана выплатить изначально требуемые ведомством 11,5 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

По информации управления, АО «Белгородские молочные фермы» с 1 июля 2021 года по 28 мая 2024-го добывала подземные воды на участке недр в селе Богатом Ивнянского района, не имея лицензии. За это время компании удалось получить 418,1 л воды. В январе 2025-го ведомство направило «Белгородским молочным фермам» претензию с требованием о возмещении вреда, но общество проигнорировало ее. В итоге управление Росприроднадзора обратилось в суд.

Об иске ведомства к «Белгородским молочным фермам» стало известно в августе. В конце июля управление также обращалось в суд, требуя взыскать с компании почти 10 млн руб. за вред, причиненный вследствие самовольного пользования недрами. Следующее заседание по этому делу, согласно картотеке арбитрах дел, состоится 15 января.

Кабира Гасанова