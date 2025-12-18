Посмотрите сюда

Несмотря на взрывной рост числа платежей с помощью биометрии, рынок по-прежнему не может ответить на главный вопрос: готов ли потребитель платить «лицом» так же охотно, как картой или телефоном. За впечатляющей статистикой скрываются административные стимулы, сомнения пользователей и конкуренция с более привычными способами оплаты. В ближайшие годы станет ясно, станет ли биометрия новым стандартом платежей или останется эффектной, но краткосрочной технологической вспышкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Рост на лицо

По данным Банка России, за девять месяцев 2025 года количество платежей, совершенных по биометрии, увеличилось в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 145,9 млн платежей. В денежном выражении оборот вырос почти в пять раз, до 112,5 млрд руб. Однако такой рывок был обеспечен в том числе за счет административного драйвера — обязательной биометрии для иностранцев при покупке сим-карт, объясняет руководитель управления стратегии, исследований и аналитики ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина. Также на рост рынка повлияли установка новых терминалов, которые могут работать с биометрией, и активность самих банков.

Сейчас в России преобладает биометрическая оплата «лицом» («улыбкой»), которую поддерживают 1,3 млн терминалов.

Популярность «улыбки» связана с активным маркетингом: такие сервисы на базе Единой биометрической системы (ЕБС) реализуют «Сбер» и Национальная система платежных карт (НСПК), рассказал «Ъ-Review» представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ; оператор ЕБС). Другие способы — голос, отпечатки, сканирование ладони и радужки — остаются нишевыми и находятся на этапе тестирования. Гибридные модели — комбинация с NFC, картами, Bluetooth для fallback либо QR и биометрия или умные очки — также пока не сильно востребованы на рынке.

Биометрия сейчас активно используется для оплаты товаров, проезда в транспорте и оказания услуг в МФЦ (выдача водительских прав, пенсий, пособий), говорит заместитель председателя правления Цифра-банка Сергей Зорин. Например, четыре года назад ВТБ совместно с департаментом транспорта Москвы запустил оплату по биометрии в московском транспорте, и на начало ноября пассажиры воспользовались ею более 180 млн раз, а в системе уже зарегистрировано более 650 тыс. пользователей.

Рынок улыбнулся

У жителей России постепенно меняется отношение к этому способу оплаты, замечает директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт «Яков и партнеры» Илья Иванинский. Изначально биоэквайринг вызывал у граждан скепсис: они не доверяли ему, боялись передавать биометрию. Трудности были и на стороне бизнеса: банки собирали биометрию по-разному, что препятствовало массовому распространению технологии. «Решение регулятора о создании Единой биометрической системы дало существенный толчок к развитию биоэквайринга в России»,— добавляет господин Иванинский.

На сегодняшний день в ЕБС самостоятельно зарегистрировались 8,5 млн человек. Причем эта цифра динамично растет: только за последний год число пользователей увеличилось в 3,5 раза, а за два года — почти в 25 раз. Изначально количество пользователей росло медленно, потому что сдать биометрические данные было непросто. Стремление минимизировать риск неверной идентификации приводило к чрезмерному ужесточению требований, вспоминает заместитель директора группы стратегического консультирования и трансформации Kept Александр Бугаков. Например, для записи образца голоса необходима была полная тишина и специальная аппаратура. Сейчас же процесс сдачи биометрии более простой и удобный: регистрация упрощенной биометрии в приложении «Госуслуги Биометрия» теперь происходит за пару минут, а для регистрации самого высокого уровня биометрии — подтвержденного — необязательно приходить в отделение банка, можно воспользоваться сервисом выездного представительства.

Уровень доверия к биометрии в обществе также растет по мере знакомства граждан с новыми сервисами, говорят в Центре биометрических технологий.

Так, если в 2023 году о позитивном отношении к технологии, по данным ВЦИОМа, сообщили 27% респондентов, то в 2024-м этот показатель увеличился до 41%.

При этом в 2025 году, согласно данным ВЦИОМа, россияне назвали биометрию наиболее надежным способом подтверждения личности в онлайне.

В целом эксперты наблюдают последовательный рост оплаты товаров при помощи альтернативных способов оплаты — это не только биометрия, но и QR-коды, pay-сервисы и так далее. По данным исследования Центрального университета, к маю 2025 года количество трансакций с помощью пластиковых карт сократилось с 79% до 72%, а оплата QR-кодами выросла до 14%. «Россияне достаточно активно внедряют альтернативные способы оплаты в свои финансовые привычки. До 2022 года Россия была в топ-3 стран мира по количеству трансакций через Apple Pay. Уход сервиса с рынка стал драйвером развития отечественных pay-сервисов, в том числе оплаты через биометрию»,— объясняет Илья Иванинский.

Сегодня биометрическая оплата становится полноценной частью платежной инфраструктуры, говорят в пресс-службе НСПК: банки постепенно начинают подключать возможность совершения платежей бесконтактным способом. Но главное, к чему сейчас стремится рынок,— это унификация процесса оплаты по биометрии. «Важно, чтобы у покупателей не возникало вопросов при платеже, как именно работает сервис, какие шаги нужно предпринять и будет ли процедура одинаковой в разных торговых точках. Также сейчас актуален вопрос внедрения сервиса подтверждения возраста по биометрии. Это даст новые возможности для торговых предприятий»,— отмечают в НСПК.

Против привычки

При сопоставлении биоэквайринга с другими способами безналичной оплаты можно прийти к выводу, что взрывной рост оплаты «лицом» объясняется эффектом низкой базы, так как доля таких платежей составляет, по крайней мере на текущий момент, всего доли процента, говорит представитель Национальной платежной ассоциации (НПА). К примеру, платежи с использованием QR, также развиваемые всего несколько лет, уже опережают оплату биометрией в десятки раз.

Действительно, в настоящее время доля биометрических платежей невелика. Однако ожидается, что рынок будет расти в среднем на 200% в год, в результате к 2027 году биометрические платежи могут составить около 1% от общего объема трансакций в России, говорит партнер «Яков и партнеры» Дмитрий Ангаров. Основными факторами, способствующими распространению биоэквайринга, являются расширение доступности (помимо Сбербанка биоэквайринг стал доступен в терминалах ВТБ, Альфа-банка и Т-Банка) и отсутствие необходимости повторно сдавать биометрию в банке при наличии слепка в ЕБС.

В Альфа-банке подтверждают тренд на рост оплаты по биометрии. Она удобнее и быстрее оплаты по QR-коду, картой или телефоном — достаточно посмотреть на экран терминала, и платеж пройдет практически мгновенно, говорит старший вице-президент, директор платежного бизнеса Альфа-банка Ольга Яшенина.

В Т-Банке заявляют, что на текущий момент 18 млн клиентов имеют доступ к биометрическим сервисам, около 1 млн активно пользуются ими ежемесячно. «Сформировавшиеся привычки остаются основным конкурентом биометрии. Но мы видим, что клиенты быстро привыкают и редко возвращаются к классическим способам, попробовав биометрию один раз»,— говорит руководитель центра экосистемной идентификации Т-Банка Михаил Булатов.

Развитию биоэквайринга в России мешают жесткая конкуренция с NFC и QR, высокая стоимость внедрения и нехватка уникальных сценариев, говорит Марианна Данилина.

Стоимость одного терминала в зависимости от модели (УРВ, СКУД или эквайринг) колеблется от 20 тыс. до 50 тыс. руб. А затраты микрофинансовых организаций (которые должны будут идентифицировать заемщика только с помощью биометрии с 1 марта 2026 года) на интеграцию технологий в ИТ-инфраструктуру составляют 30–100 млн руб.

Исправить ситуацию могут меры, направленные на удешевление модели внедрения, активная рекламная кампания для формирования доверия, а также развитие технологических инструментов безопасности. Например, создание единой базы данных мошенников, которую планируется запустить к апрелю 2026 года, и внедрение систем ИИ-блокировки атак в реальном времени.

При этом основной барьер для развития биоэквайринга — не технология, а восприятие, считают в Газпромбанке. У значительной части клиентов все еще есть опасения по поводу безопасности использования биометрии и риска потери финансовых средств. «Люди настороженно относятся к тому, чего не понимают, а сарафанное радио и непроверенная информация в сети часто усиливают эти страхи и порождают мифы — от “биометрию легко украсть” до “ее можно использовать без моего ведома”»,— уточняют в банке. «Эти барьеры можно и нужно преодолевать — в первую очередь через понятное объяснение, как именно работает биометрия, какие данные используются, как они защищены, где хранятся и кто имеет к ним доступ, а также через консолидированную просветительскую работу со стороны государства, банков, ритейла и других участников рынка»,— говорит представитель Газпромбанка. И конечно, важен позитивный практический опыт: чем больше у человека успешных, быстрых и безопасных операций «лицом», тем выше доверие.

Поддельная улыбка

Развитию биометрии в России препятствует недоверие из-за роста дипфейк-мошенничества, отмечает Марианна Данилина. С января по май 2025 года количество дипфейков в России выросло на треть в сравнении с прошлым годом и в четыре раза в сравнении с 2023-м. Под угрозой находится до 50% россиян, а каждая пятая компания уже столкнулась с подобными взломами, добавляет она. «Злоумышленники используют подмену лица и голоса для прямого хищения денег, а также методы социальной инженерии, например звонки или видеообращения якобы от родственников»,— говорят в ассоциации «ФинТех».

Такие истории вызывают страх у пользователей, которые начинают опасаться, что всего пары произнесенных слов хватит, чтобы мошенники могли вымогать деньги у родственников от лица пользователя, говорит Александр Бугаков. Согласно данным на начало сентября 2025 года, около 13,2 млн россиян приняли решение ограничить себе доступ к кредитам и рассрочкам (самозапрет), предпочитая безопасность удобству мгновенного кредитования. «Тот факт, что каждый десятый россиянин пошел на такой шаг, негативно влияет на дальнейшее внедрение биометрических технологий оплаты»,— считает эксперт.

«Дипфейк является лишь одним из инструментов мошенников, который позволяет им войти в доверие и убедить человека добровольно совершить перевод»,— говорят в Банке России. Однако при прохождении дистанционной идентификации с помощью биометрии подделка изображения, видео или голоса, в том числе с использованием искусственного интеллекта, невозможна, уверяют в регуляторе. «Банки могут противодействовать таким атакам на своих клиентов через стандартные меры антифрод-защиты, когда в режиме реального времени операции проверяются на признаки мошенничества, и сомнительные переводы, которым могли предшествовать в том числе дипфейки, приостанавливаются»,— отмечают там.

По данным МВД, в России пока не зафиксировано случаев мошенничества с использованием биометрии, в ЦБТ «Ъ-Review» также подтверждают эти данные.

Банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, говорят в ВТБ. При подтверждении операции, например заявки на выдачу кредита, в банковском приложении изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта более чем по 2 тыс. параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставленные вместо человека фотографии.

Лицом к рынку, спиной к сомнениям

Сейчас в России люди могут делать покупки, посмотрев в камеру. При этом участники рынка тестируют и другие способы подтверждения оплаты с помощью биометрии — по рисунку ладони, отпечатку пальца и так далее, говорят в Банке России. Там полагают, что в будущем появятся и другие форм-факторы биометрических персональных данных граждан в платежах.

На горизонте трех-пяти лет биоэквайринг может занять 5–10% рынка платежей, если сохранится текущая динамика, расширится инфраструктура и повысится доверие пользователей, считает технический директор Инго-банка Илья Вахрамеев. В Цифра-банке ожидают удвоения темпа подключения платежных терминалов с биометрией в 2026 году в стране — до 2 млн штук. Несомненно, большей популярностью биоэквайринг будет пользоваться в крупных городах и агломерациях, ядром аудитории станут молодежь и пользователи до 45 лет, говорит заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Николай Козак.

При этом интерес всех участников к оплате по биометрии будет зависеть от множества факторов, в том числе от доказательной безопасности таких платежей, что приведет к повышению уровня доверия покупателей к технологии, считают в ВТБ. Среди ключевых факторов — удобство сдачи слепков и новые сценарии использования биометрии, привлекательные для потребителей. «Развитие биометрических сервисов должно идти синхронно с эволюцией смежных технологий — видеоаналитики, предиктивных CRM-систем и, безусловно, искусственного интеллекта. Именно технологическая зрелость связки подобных сервисов откроет путь к самым смелым сценариям. Речь идет не просто об автоматизации, а о создании принципиально нового, бесшовного и при этом персонифицированного клиентского опыта, что, в свою очередь, создаст новые бизнес-модели и возможности для роста экономики»,— говорят в ВТБ.

Но может случиться и так, что на горизонте трех-пяти лет выяснится, что в глобальном смысле биометрия — это побочная тенденция развития, как, например, когда-то были пейджеры, заключают в НПА.

Екатерина Ковальчук