Минобороны Турции: планы по использованию купленных у РФ C-400 не менялись

Турция никак не меняла планы по использованию закупленных у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк. В то же время, по его словам, переговоры с США по приобретению истребителей F-35 продолжаются.

«Усилия по укреплению возможностей нашей страны в противовоздушной обороне за счет локальных систем продолжаются по плану. Никаких изменений в связи с ЗРК С-400 за последние дни не имеется»,— сказал господин Актюрк (цитата по Milliyet).

В 2019 году США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за того, что страна закупила у России четыре С-400 «Триумф». При этом Турция успела провести оплату за первую партию самолетов. Анкара предложила Вашингтону снять санкции в обмен на торговые стимулы — приобретение сотни авиалайнеров Boeing и истребителей Lockheed Martin. Посол США в Турции Том Баррак сообщал, что страна хочет в ближайшее время полностью отказаться от российских С-400, чтобы купить американские F-35.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Истребителям F-35 еще далеко лететь до Анкары».