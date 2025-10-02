Истребителям F-35 еще далеко лететь до Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через несколько дней после визита в Белый дом к Дональду Трампу вновь напомнил американцам: Анкара, заплатившая за поставки F-35, так и не получила ни истребителей, ни потраченных средств. Хотя турецкие власти говорят о начале новой главы в отношениях с Вашингтоном, реальные результаты состоявшегося 25 сентября контакта двух лидеров по-прежнему довольно туманны. Больше всего дискуссий вызвали договоренности о закупке Турцией американского СПГ. Оппозиция потребовала разъяснений: насколько дороже этот газ по сравнению с российским и что на самом деле стоит за сделкой.

Реджеп Тайип Эрдоган обычно довольно подробно рассказывает своему журналистскому пулу о результатах визитов, выходя к прессе на борту самолета по дороге домой. Но в этот раз ни по пути в Анкару, ни в последующие дни прояснять детали встречи в Белом доме турецкий лидер не стал. Он ограничился дежурными словами о «теплом приеме» со стороны Дональда Трампа и об «импульсе для дальнейшего налаживания двусторонних отношений».

Позднее, по итогам состоявшегося 29 сентября заседания кабинета министров, Эрдоган вскользь коснулся поездки в США, отметив: «Я напомнил Трампу, что мы уже заплатили за F-35. Сейчас следим, как будут развиваться события».

На прошлой неделе турецкий лидер совершил визит в США, где выступил на Генассамблее ООН и встретился в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом.

Как пояснил “Ъ” источник в турецкой делегации, Анкара давно и активно лоббировала встречу с президентом США: «Власти просили, чтобы Трамп спустя шесть лет принял Эрдогана, пусть и ненадолго, чтобы тем самым подчеркнуть высочайший статус турецкого лидера».

В турецких СМИ, близких к президенту и правительству, прием в Белом доме заранее преподносили как значимый успех дипломатии Эрдогана. Издания поминутно следили за передвижениями своего лидера в Вашингтоне, а телеканалы в ожидании его прибытия в Белый дом и вовсе отказывались уходить на рекламу.

Ожидалось множество публикаций и по итогам переговоров, однако в результате статьи вышли только в местных оппозиционных изданиях. В них сообщалось, что, несмотря на заявления министра иностранных дел Хакана Фидана о взаимопонимании и прогрессе в отношениях с заокеанским партнером, по стратегически важным пунктам стороны так и не достигли конкретики.

Довольно красноречивой стала реакция корреспондента турецкого телеканала NTV Haber Хусейна Гюная, которую случайно засняло агентство AP. Его фраза «Эта встреча не принесла нам ничего конкретного, мы получили, но только по шапке» облетела турецкие соцсети. В итоге его уволили с телеканала.

Перед Эрдоганом в Вашингтоне стояло несколько основных задач, среди которых — возвращение в программу по истребителям F-35 и снятие ограничений, введенных в рамках Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA). Напомним, из-за покупки российских систем ПВО С-400 Анкара в 2019 году попала под действие CAATSA. До сих пор она так и не получила F-35, первую партию которых к тому моменту оплатила.

Чтобы расположить к себе американского президента, Анкара за несколько дней до саммита пошла на значительные уступки: отменила дополнительные тарифы на ряд товаров из США, которые были введены в ответ на американские меры. Среди этих товаров — автомобили, фрукты, рис, табак, алкоголь, твердое топливо и химическая продукция.

Вид Трампа, на лацкане пиджака которого красовался значок с истребителем, похожим на F-35, вначале вселил оптимизм в турецких журналистов, посетивших Белый дом.

Они разглядели в этом готовность президента США пойти на уступки по F-35, а также по F-16 (Турция стремится к модернизации этих истребителей, которые стоят у нее на вооружении). Однако, как потом пояснил сам американский лидер, для этого Анкара должна «кое-что сделать». Прямо он не стал говорить, о чем идет речь, но эксперты решили, что это касается требования отказаться от С-400. В целом США хотят от Анкары большей лояльности по различным внешнеполитическим вопросам.

Как рассказал “Ъ” источник в турецкой делегации, встреча в Белом доме состояла из двух частей: одна из них была посвящена сделке по Газе, вторая — двусторонним отношениям. Если первая прошла довольно успешно, то итоги второй довольно противоречивы. «Никаких конкретных результатов по исключению из CAATSA добиться не удалось, Трамп ссылается на то, что этому сильно препятствует Конгресс, который также заблокировал и продажу Штатами двигателей для реактивных истребителей KAAN, на получении которых настаивает Анкара. Кроме того, Эрдоган пошел на подписание соглашения о ядерно-техническом сотрудничестве и закупки американского СПГ»,— рассказал собеседник.

И констатировал: «То есть со стороны Турции одни лишь уступки. А в ответ она ничего не получила, только хорошие слова Трампа об Эрдогане».

При этом нельзя сказать, что турецкий лидер вернулся домой совсем с пустыми руками. Одним из главных итогов встречи стала сделка между Turkish Airlines и американской корпорацией Boeing. Стороны договорились о закупке Анкарой 225 самолетов: из них 150 модели 737–8/10 MAX и 75 машин семейства Dreamliner (B787–9 и B787–10).

Больше же всего внимания привлекло то, что Турция заключила с американскими компаниями соглашения на поставку в республику СПГ на ближайшие 20 лет. Хотя объемы, о которых договорились стороны, и небольшие — 5,8 млрд кубометров до 2030-го и 70 млрд кубометров до 2046-го, турецкие оппозиционные эксперты увидели в этом попытку Трампа заставить Эрдогана переориентироваться на американский рынок. Сам американский лидер не скрывал, что надеется на отказ Анкары от российских энергоресурсов.

В Москве довольно сдержанно прокомментировали возможность отказа Турции от российского топлива. «Мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ»,— заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Между тем в самой республике это вызвало шквал критики. Депутат от оппозиционной Народно-Республиканской партии Зейнель Эмре поднял этот вопрос в парламенте, потребовав от министра энергетики Алпарслана Байрактара и министра иностранных дел Хакана Фидана разъяснений: насколько дороже американский газ по сравнению с российским и что стоит за этой сделкой.

Заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в беседе с “Ъ” отметил, что по итогам визита Эрдогана в Белый дом Турция особо ничего не добилась. «Восточные поклоны не сработали, хотя, очевидно, Трампу было приятно. F-35 не дали, пришлось опять обсуждать купленные С-400, так еще и попросили не покупать у России нефть и газ»,— заявил эксперт. И подытожил: «Образцовое партнерство с США, как его раньше называли турки, оказалось не таким уж образцовым. Анкара, как у нее это часто бывает в последнее время, оказалась на распутье».

Ксения Жарова