На Кубани уровень одобрения заявок на автокредиты вырос до 74%

Осенью 2025 года в Краснодарском крае уровень одобрения заявок на автокредиты увеличился до 74%, средняя сумма займа выросла до 1,92 млн руб., а процентная ставка снизилась до 11,4%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «еКредит» (входит в «Авто.ру»).

Специалисты проанализировали изменения на рынке автокредитования региона в сентябре—ноябре 2025 года по сравнению с летними месяцами. Уровень одобрения заявок на новые машины поднялся на 3 п. п. относительно июня—августа. Средняя сумма автокредита выросла на 8% до 1,92 млн руб., а средняя стоимость приобретаемого нового автомобиля увеличилась на 9,6%, до 2,72 млн руб.

По данным аналитиков, покупатели стали чаще вносить крупные первоначальные взносы. Количество заемщиков, оплативших более половины стоимости машины, увеличилось с 31 до 34%. Доля минимальных взносов до 10% от стоимости транспорта осталась неизменной на уровне 10%.

В ноябре средняя сумма автокредита в Краснодарском крае составила 1,97 млн руб., средняя стоимость автомобиля — 2,81 млн руб., а процентная ставка — 11,9%.

На рынке подержанных автомобилей уровень одобрения также вырос с 40 до 44%. Средняя сумма кредита увеличилась на 7,7%, до 1,65 млн руб., а средняя стоимость машины поднялась на 7%, до 2,03 млн руб. Значительным изменением стало снижение средней ставки с 24,8 до 22,1%.

Около половины заемщиков вносили первоначальный взнос в размере 20–30% от суммы кредита, 16% клиентов оплачивали более половины стоимости подержанного автомобиля, а минимальный взнос до 10% выбрали 13% покупателей.

В ноябре банки одобряли 45% заявок на кредиты для подержанных машин. Средняя сумма кредита составила 1,64 млн руб. при средней стоимости автомобиля 1,98 млн руб. и средней ставке 21,4%.

Алина Зорина