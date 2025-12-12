Екатеринбургские депутаты передали подарки от школьников пенсионерам

Депутаты Екатеринбургской городской думы реализуют ряд благотворительных инициатив, направленных на поддержку пожилых людей и детей в преддверии новогодних праздников. Председатель городской думы Анна Гурарий провела встречу с пенсионерами Кировского района. Она вручила им открытки с поздравлениями, которые в течение нескольких месяцев присылали для пожилых людей горожане.

Депутат Анастасия Немец продолжает реализацию проекта «Почта добра», в рамках которого одинокие пожилые люди получают подарки от школьников и воспитанников детских садов. В этом году к акции подключились более 130 образовательных учреждений, благодаря чему более 1 тыс. пенсионеров получат новогодние презенты.

Депутат Денис Хаванцев организовал сбор и доставку подарков для юных жителей новых территорий, в том числе для школы № 15 города Макеевки Донецкой Народной Республики. Педагоги и учащиеся лицея № 130 готовят спортивный инвентарь и настольные игры для детей из Макеевки, а образовательные организации и предприятия уральской столицы комплектуют подарочные наборы.

Ранее екатеринбургские депутаты приняли участие в организации отправки новогодних подарков для жителей приграничных территорий и участников специальной военной операции. Сладкие наборы были направлены детям, проживающим в Курской и Белгородской областях. Уральцы также принимают участие во Всероссийском проекте «Новый год в новые регионы», в рамках которого ведется сбор подарков для детей из прифронтовых городов.