Дело экс-главы Сочи Алексея Копайгородского и его супруги рассмотрят в Москве

Верховный суд России определил, что уголовное дело экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жены Янины и помощника Александра Пасунько будет рассматриваться в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

В пятницу высшая судебная инстанция приняла решение о территориальной подсудности данного дела. Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Верховный суд.

По версии следствия, в 2022–2024 годах Алексей Копайгородский через супругу получил от бизнесменов 248 млн руб. за общее покровительство и содействие в реализации проектов в курортном городе. Полученные средства супруги впоследствии легализовали путем приобретения недвижимости.

Кроме того, бывшему главе Сочи инкриминируется хищение двух земельных участков в Сочи стоимостью не менее 26 млн руб., которые были оформлены на жену и подконтрольное лицо.

Алексею Копайгородскому предъявлены обвинения в растрате, получении взятки и отмывании преступных доходов в особо крупном размере. Его супруге вменяется посредничество во взяточничестве, содействие в растрате и подкуп свидетелей.

Супругов задержали осенью 2024 года. В их домах в нескольких регионах провели обыски, изъяли деньги, документы и ценности. На имущество и счета обвиняемых наложили арест.

Алина Зорина