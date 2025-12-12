Власти Сочи намерены не привлекать заемные средства в 2026 году

Власти Сочи не намерены привлекать займы для покрытия дефицита городского бюджета в размере 1,8 млрд руб. в 2026 году. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин на пресс-конференции ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне 2025 года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Сочи, подтвердив высокую надежность курорта как заемщика. Однако городские власти решили не использовать эту возможность.

«На покрытие дефицита бюджета будут направлены остатки целевых безвозмездных поступлений, полученных ранее»,— пояснил господин Прошунин.

Бюджет Сочи на 2026 год прошел первое чтение в городском собрании. Доходная часть составит около 32 млрд руб, расходная — 33,6 млрд руб. Окончательное принятие документа запланировано на конец декабря.

Мэр подчеркнул, что приоритет отдается социальной сфере. Продолжится возведение школ, детских садов, объектов дорожной инфраструктуры, культуры и спорта. В рамках 28 муниципальных программ сохранятся меры поддержки бизнеса и местных производителей.

Как писал «Ъ-Кубань», бюджет Сочи в 2025 году достиг 64 млрд руб, что в два раза больше показателя 2024 года (32,7 млрд руб). На развитие социальной сферы направили свыше 15 млрд руб, из них 11 млрд руб. — пойдут на образование.

Нурий Бзасежев