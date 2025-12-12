Производство в кубанских колониях с начала года достигло 903,9 млн рублей

Объем производства товаров и услуг в учреждениях ГУ ФСИН по Краснодарскому краю за десять месяцев 2025 года составил 903,9 млн руб., что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (723,6 млн руб.)., пишет Бизнес ФМ Краснодар.

Более 63% выручки (570,7 млн руб.) пришлось на легкую промышленность — пошив форменной одежды, спецодежды и постельных принадлежностей. В структуре производства также присутствуют металлообработка (46,1 млн руб.), производство продуктов питания (56,1 млн руб.) и деревообработка (12,3 млн руб.). С начала года реализация продукции принесла учреждениям 801,5 млн руб.

По данным пресс-службы ГУ ФСИН по Краснодарскому краю, учреждения заключили госконтракты и коммерческие договоры на сумму свыше 1,1 млрд руб. Ранее директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил президенту Владимиру Путину, что в 2025 году заключенные произвели товаров на сумму более 47 млрд руб.

Вячеслав Рыжков