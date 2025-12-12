Сборные России по волейболу допустили к международным юношеским соревнованиям

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила к турнирам юниорские сборные России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских юниоров к участию в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном.

Решение о возвращении российских и белорусских волейболистов на международную арену было принято на заседании исполкома FIVB. Юниоры будут допущены к соревнованиям с 1 января 2026 года. «Это решение возвращает вопрос в правовую сферу и подчеркивает главный принцип спорта, где соревновательная площадка должна быть полем для диалога, а не карательным инструментом»,— подчеркнули в пресс-службе ВФВ.

В 2026 году под эгидой FIVB пройдут юниорские чемпионаты мира. Мужской турнир состоится в Дохе, женский — в чилийском Сантьяго.

Подробнее о рекомендациях МОК — в материале «Ъ» «Молодежи и флаг в руки».

Таисия Орлова