На Сочи надвигается непогода

В Сочи и на территории ФТ «Сириус» с вечера 12 декабря и до конца дня 13 декабря ожидаются сильные дожди с грозами. По данным оперативных служб, ветер юго-восточного направления будет усиливаться с последующим переходом на северо-западный, местами его порывы могут достигать 15–18 м/с, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Синоптики также прогнозируют волнение моря на уровне 3–4 баллов и отмечают риск формирования смерчей над акваторией.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина муниципальные службы переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и туристам рекомендовано соблюдать меры предосторожности: воздержаться от посещения пляжей, не парковать автомобили под деревьями и конструкциями, а также внимательно отслеживать предупреждения служб. В случае ЧС следует обращаться по номеру 112.

Мария Удовик