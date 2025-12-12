Загрязнения воздуха из-за пожара на мусорном полигоне дошли до Южной Озереевки

Роспотребнадзор зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в результате пожара на мусорном полигоне Новороссийска на территории Борисовки и Южной Озереевки. Об этом сообщили в городском контрольно-ревизионном управлении, ссылаясь на данные ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Превышения ПДК по взвешенным веществам и оксиду углерода обнаружили 10 декабря. До этого, 8 и 9 декабря, загрязнения воздуха были установлены в Васильевке, Абрау-Дюрсо и ДП Щелба. Роспотребнадзор заявляет о повышенной задымленности и призывает жителей Новороссийска придерживаться мер предосторожности: минимизировать пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски и респираторы, не открывать окна и применять системы очистки и кондиционирования воздуха в помещениях.

Роспотребнадзор рекомендует занавешивать окна и форточки при помощи увлажненных тканей с ее регулярной заменой, необходимо чаще проводить влажную уборку, сократить курение и употребление алкоголя, а также ограничить физические нагрузки. При наличии хронических заболеваний новороссийцам требуется следовать показаниям лечащего врача.

Пожар на мусорном полигоне Новороссийска продолжается с начала декабря. 2 декабря замглавы города Александр Гавриков сообщал о локализации возгорания на площади 220 кв. м, о сокращении участка тления уполномоченные лица население не оповещали.

В ходе недавнего рабочего совещания на объекте «Терра-Н» было принято решение организовать круглосуточное дежурство специалистов. К тушению также планируют привлечь частные пожарные бригады.

София Моисеенко