В Крыму два работника погибли в выгребной яме из-за отравления сероводородом

В Крыму завершили расследование дела против 44-летнего предпринимателя из Красногвардейского района, обвиняемого в смерти двух мужчин, которые погибли от отравления сероводородом при работе в выгребной яме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 13 июня этого года предприниматель получил заказ на санитарно-технические работы канализационной системы в пгт Октябрьское. Для выполнения заказа он привлек двух знакомых — мужчин 38 и 35 лет. Обвиняемый направил рабочих в выгребную яму для устранения засора. При этом он не обеспечил их спецодеждой, обувью, предохранительным поясом и шланговым противогазом.

В результате потерпевшие потеряли сознание, вдохнув сероводород, образовавшийся внутри объекта. Потеря сознания в загазованной яме и отравление токсичным веществом привели к их гибели.

Следователи собрали доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления. Материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Алина Зорина