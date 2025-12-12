«Дочка» «Транснефти» взыскивает долг подрядчика с ассоциации строителей Кубани

АО «Транснефть — Верхняя Волга» (дочерняя компания ПАО «Транснефть») обжаловало решение Арбитражного суда Краснодарского края, который ранее приостановил рассмотрение дела о привлечении СРО «Ассоциация строителей "Профессиональное сообщество строителей"» к ответственности и взыскании с нее долга в размере 31 млн руб.

Как следует из материалов дела, спор касается задолженности подрядчика ООО «СК-Родмэн», который не выполнил часть работ в рамках контракта с АО «Транснефть — Верхняя Волга». Согласно законодательству, строительная ассоциация, членом которой является ООО «СК-Родмэн», несет субсидиарную ответственность.

Параллельно требования АО «Транснефть — Верхняя Волга» включены в реестр требований кредиторов в рамках банкротства ООО «СК-Родмэн». С учетом этого суд первой инстанции приостановил производство по делу до окончания расчетов с кредиторами, посчитав, что в случае одновременного удовлетворения требований истец получит неосновательное обогащение в виде двойной оплаты по одним и тем же основаниям. Апелляционный суд с этим выводом не согласился, отметив, что действующее гражданское законодательство не содержит требования о завершении процедуры банкротства основного должника перед тем, как обратиться за исполнением к субсидиарному.

Следующее заседание по делу назначено на 18 декабря.

Наталья Решетняк