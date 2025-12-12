Жителя Нижнего Тагила обвинили в создании преступных групп, нападавших на людей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя Газрата Ширинова, который обвиняется в организации и руководстве двумя преступными сообществами, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Группы с целью вымогательства денег нападали и избивали людей — в отношении лидера в суд поступило 50 томов уголовного дела.

Следствие установило, что в ноябре 2022 года Ширинов создал первую группу. По отработанной схеме участники группы по указанию лидера выследили человека, избили и потребовали у его отца 200 тыс. руб. под угрозой расправы — отец передал им 100 тыс. руб. Осенью 2023 года Ширинов, угрожая избиением, единолично вымогал деньги у своего знакомого — он отдал ему около 49 тыс. руб. В ноябре того же года обвиняемый напал в кафе на посетителя, похитив у него травматический пистолет с боеприпасами и избил.

Более крупную и оснащенную группу Ширинов создал в январе 2024 года. Сообщники собирали компромат на жителей Нижнего Тагила, чтобы использовать эту информацию для вымогательства. Под угрозами жестокой расправы, в том числе пистолетом, они требовали от выбранных жертв крупные денежные суммы.

Ширинову предъявлены обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой), п. «г» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия с применением насилия), ч. 1 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). «Деятельность возглавляемых Шириновым групп характеризовалась четкой иерархией, распределением ролей, конспирацией и использованием методов психологического и физического давления. Их действия представляли серьезную угрозу общественной безопасности в городе. В отношении других участников преступных групп также утверждены обвинительные заключения»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина