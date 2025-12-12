В Москве пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения. В течение последних четырех дней фиксируется устойчивое снижение числа заболевших.

«По детям устойчивое снижение, минус 12% по сравнению с аналогичной датой на прошлой неделе», — говорится в сообщении ведомства.

В депздраве отмечают, что сезон ОРВИ и гриппа в этом году начался раньше обычного. Первые случаи были зафиксированы еще в октябре, как и в 2023 году.

По госпитализациям столица приближаемся к плато. Нынешний штамм гриппа, по наблюдениям врачей, протекает в легкой форме, что подтверждается малым количеством госпитализаций. Их число в этом году в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году при циркулировании аналогичного штамма вируса гриппа. 15% коечного фонда вакантно во взрослых и детских стационарах, Москва по его открытию не ограничена.

11 декабря Роспотребнадзор сообщал, что в период новогодних праздников в России ожидается рост заболеваемости гриппом, в том числе гонконгским, при этом ведомство опровергло информацию о появлении нового «сверхагрессивного» штамма.