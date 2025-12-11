Роспотребнадзор опроверг данные о новом «сверхагрессивном» вирусе гриппа

Роспотребнадзор опроверг сообщения о новом «сверхагрессивном» вирусе гриппа. Ранее в СМИ говорилось о резком росте числа заражений «агрессивным гриппом А», невосприимчивым к вакцинации. В ведомстве указали, что официальных данных, подтверждающих эти сообщения, нет.

Там также отметили, что ни в одном из субъектов РФ нет «значительного увеличения» госпитализаций, связанных с тяжелым течением гриппа. Самым эффективным способом профилактики гриппа в ведомстве назвали вакцинацию.

«На сегодняшний день число заболевших привитых составляет 0,02% от общего числа привитых против гриппа. Данные соотносятся с показателями предыдущих лет и подтверждают эффективность иммунизации. Тяжелые формы заболевания среди привитых практически не регистрируются»,— заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом на неделе с 1 по 7 декабря выросла на 19,3%. В указанный период были зарегистрированы 23,4 тыс. случаев гриппа — в 1,7 раза больше, чем неделей ранее. Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,7% — было зафиксировано 11 тыс. случаев. По данным на 9 декабря, прививку от гриппа сделали уже более 78,3 млн россиян — 53,2% населения страны.

Полина Мотызлевская