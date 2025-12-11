В Дагомысе завершили ремонт оползневого участка трассы А-147

В Дагомысе завершили работы по восстановлению оползневого участка трассы А-147 Джубга – Сочи. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили о полном окончании ремонта на отрезке км 168+376 – км 168+699, где были возведены новые подпорные сооружения и модернизирована существующая инфраструктура.

Специалисты ФКУ построили две подпорные стены длиной 51,97 и 66,6 м. Для этого выполнено бурение 98 свай диаметром от 1 тыс. до 1,2 тыс. мм и глубиной от 14 до 18 м. Конструкции дополнительно укреплены 64 анкерами и оборудованы системами водоотведения.

С противоположной стороны трассы обновлена подпорная стена протяженностью 263 м. Работы включали установку облицовочных панелей, армирование, бетонное усиление, покраску и обустройство дренажных отверстий. На участке восстановлены обочины, выполнены водоотводные лотки на примыкании к склону, а также заменены и смонтированы бортовые камни и барьерное ограждение. На дороге нанесена новая разметка и установлены делиниаторы.

Северный склон Мамайского перевала испытывает значительные нагрузки из-за плотного трафика и активного строительства вдоль трассы. В 2021 году инженеры обнаружили на соседнем километре развивающийся оползень, который представлял угрозу дорожному полотну и жилым домам. Тогда были оперативно возведены две подпорные стены — нижняя в марте 2022 года и верхняя в мае. Несмотря на проведенные мероприятия, геологические процессы продолжают проявляться и на других участках.

Трасса А-147 требует регулярного строительства новых подпорных стен, что связано со сложными природными условиями и высокой антропогенной нагрузкой. В настоящее время их число превышает 1,5 тыс. сооружений, что в среднем составляет около шести стен на каждый из 239 км пути от Джубги до границы с Абхазией. Только в Дагомысе на 168-м километре за последние три года построены четыре новые подпорные стены.

Мария Удовик