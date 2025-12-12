Власти Сочи объяснили причины летнего роста цен на курорте

Власти Сочи прокомментировали ситуацию с ростом цен в курортной зоне в летний период. На пресс-конференции мэр курорта Андрей Прошунин сообщил, что ценовые колебания на проживание и отдельные услуги во многом были связаны с повышенным спросом и нестабильными погодными условиями в начале сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Прошунин напомнил, что июнь 2025 года был холодным, что привело к смещению туристического потока на более поздний период. Дополнительным фактором стал инцидент с разливом мазута в Анапе, который вызвал волну переноса бронирований. По словам мэра, в результате высокая концентрация туристов в июле—сентябре привела к оперативному повышению цен со стороны бизнеса. Городские власти, по его словам, проводили переговоры с отельерами, и часть гостиниц предложила программы скидок для семей с детьми, что позволило сгладить рыночные колебания.

Сложности с регулированием тарифов в транспортной сфере мэр объяснил тем, что стоимость перевозок формируется на федеральном уровне. Глава курорта также отметил проблему подорожания продуктов питания, подчеркнув, что муниципалитет ведет работу по увеличению присутствия местных производителей на прилавках и снижению зависимости от поставок из других регионов.

Глава курорта Андрей Прошунин на пресс-конференции заявил, что город продолжит взаимодействие с бизнесом и федеральными структурами по вопросам ценообразования, поскольку для жителей и туристов важно поддержание доступного уровня стоимости услуг и товаров в сезон пиковых нагрузок, резюмировал мэр.

Мария Удовик