Суд оставил под арестом главу Сакского района Крыма по делу о взятке

Апелляционный суд отклонил жалобу защиты и оставил под арестом до 28 января главу Сакского района Крыма Владислава Хаджиева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владислава Хаджиева задержали с поличным вечером 27 ноября при получении денег. Киевский районный суд Симферополя арестовал его в конце ноября на два месяца. Чиновнику предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в августе этого года Владислав Хаджиев предложил знакомому руководителю компании общее покровительство и содействие в заключении контрактов. Администрации сельсоветов должны были сотрудничать с фирмой как с единым поставщиком услуг. Глава района гарантировал беспрепятственное принятие работ по договорам. Взамен он потребовал 10% от стоимости контракта.

С сентября по октябрь администрации сельсоветов района заключили с компанией договоры на благоустройство общественных территорий на сумму свыше 26 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Алина Зорина