Ушаков: Зеленский может использовать выборы как повод для временного прекращения огня

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Владимир Зеленский может использовать тему президентских выборов на Украине как аргумент для достижения временного прекращения огня. Об этом он заявил в комментарии RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью Politico президент США Дональд Трамп отметил, что украинские власти «используют войну как предлог, чтобы не проводить выборы», подчеркнув при этом, что украинский народ имеет право на голосование.

Вскоре после этого Владимир Зеленскийзаявил о готовности провести выборы в течение 60-90 дней при условии содействия США и стран Европы в обеспечении безопасности избирательного процесса. Он также сообщил о намерении обратиться к Верховной раде с просьбой создать правовую основу для проведения выборов в условиях вооруженного конфликта.

Последние президентские выборы на Украине состоялись в 2019 году. Срок полномочий Владимира Зеленского формально истек в мае 2024 года. Однако он продолжает исполнять обязанности главы государства в связи с действием военного положения, при котором, согласно конституции Украины, проведение выборов запрещено.