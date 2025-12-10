Кремль ответил на заявление Зеленского о выборах на Украине

Президент России Владимир Путин давно говорил о необходимости проводить выборы главы государства на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Кремль будет наблюдать за тем, как развиваются события в этом направлении.

В ходе пресс-колла Дмитрия Пескова спросили, обсуждали ли российские власти с США заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности провести выборы на Украине. «Нет, обсудить ни с кем не успели»,— отметил представитель Кремля. «Заявление достаточно новое. Это то, о чем говорил президент Путин. Это то, о чем совсем недавно говорил президент Трамп»,— заметил он.

Накануне в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины «используют войну как предлог, чтобы не проводить выборы, но у украинского народа они должны быть». Владимир Зеленский затем сказал, что готов провести выборы в течение ближайших 60-90 дней, если США и Европа помогут обеспечить безопасность в процессе проведения голосования. Он также заявил о готовности попросить Верховную раду создать правовую основу для выборов во время действующего военного конфликта.

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Срок полномочий Владимира Зеленского официально истек в мае 2024 года. Он продолжает занимать свой пост, поскольку на Украине действует военное положение, во время которого, согласно конституции страны, запрещено проводить выборы.

Лусине Баласян