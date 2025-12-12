Генпрокуратура нашла нарушения на 3 млрд рублей в Сочинском нацпарке

Генеральная прокуратура России зафиксировала масштабные нарушения в работе Сочинского национального парка и Кавказского государственного природного заповедника им. Шапошникова, ущерб от которых превысил 3 млрд руб., сообщили «Известия» со ссылкой на материалы ведомства. Проверка, проведенная с 15 по 25 сентября 2025 года, выявила факты незаконного строительства коммерческих объектов, масштабной вырубки леса, складирования отходов и взимания платы за посещение территорий, которые для детей должны быть бесплатными. С 2023 года администрация нацпарка получила 43 млн руб., взимая плату с более чем 270 тыс. несовершеннолетних, несмотря на действующее постановление правительства.

Обе природоохранные территории с 2023 года возглавляет Сергей Шевелев, который, по данным издания, находится в Германии по больничному. Генпрокуратура направила в Минприроды представление, однако вопрос о его дальнейшем пребывании в должности там не комментируют.

К числу наиболее значимых эпизодов ведомство относит строительство узкоколейной железной дороги в районе ущелья Ахцу, ущерб от которого составил порядка 1 млрд руб. Аналогичная сумма ущерба зафиксирована в Тисо-самшитовой роще, где в результате складирования грунта и подтопления пострадала уникальная экосистема. Проверяющие указали на «хищническую эксплуатацию природных объектов» администрациями парка и заповедника.

Материалы прокуратуры также содержат сведения о строительстве двух жилых домов стоимостью свыше 10 млн руб. каждый в дендропарке «Южные культуры», разрешение на которое выдала руководитель дендропарка Марина Щеголихина, гражданская супруга Шевелева. В 2024 году на вершине горы Аишха были возведены жилые дома с инфраструктурой, а в научно-экспериментальных зонах появились мини-зоопарки, торговые точки и даже автосервис.

На заседании Совета по стратегическому развитию 10 декабря глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил президенту Владимиру Путину о существовании «серой зоны» в сфере допуска туристических групп на территорию нацпарка. По сведениям экологов, в обход официальных маршрутов продаются нелегальные туры стоимостью до 150 тыс. руб. При этом, как отмечают источники, несмотря на высокие туристические доходы, инфраструктура парка деградирует, а штат научных сотрудников сокращен.

О нарушениях также заявили специалисты Сочинского географического общества, у которого заключен договор на проведение исследований. За последние два года им, по их словам, неоднократно отказывали в доступе к пещерам под различными предлогами, что ученые связывают с попытками скрыть нарушения.

Сочинский национальный парк, созданный в 1985 году, является первым национальным парком России. На площади более 208 тыс. га расположены горные леса, где обитают и произрастают десятки реликтовых и эндемичных видов, значительная часть из которых внесена в Красные книги. На 2023 год на территории нацпарка насчитывалось свыше 300 объектов историко-культурного наследия.

Вячеслав Рыжков