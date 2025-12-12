Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коллекторы потребовали от Volkswagen еще 9,9 млрд рублей по долгу перед НАЗ

АО «Камея», которому Нижегородский автомобильный завод (НАЗ, ранее ГАЗ) продал право требования с Volkswagen 16,9 млрд руб. и € 40 тыс. за выход из проекта сборки машин в Нижнем Новгороде, попросило включить в реестр требований кредиторов еще 9,9 млрд руб. Об этом говорится в судебных материалах.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как писал «Ъ», НАЗ продал долг Volkswagen коллекторам в июле 2025 года. АО «Камея» в Арбитражном суде Москвы добилось введения локальной процедуры банкротства в отношении Volkswagen и конкурсного производства для взыскания российских активов германского автоконцерна. Оспорить это решение VW не удалось.

Также АО «Камея» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением об индексации присужденной суммы. Суд рассмотрит его в декабре.

Владимир Зубарев