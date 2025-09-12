Volkswagen прижучили

Volkswagen AG (VW) не удалось избежать запуска банкротной процедуры в России. Причиной стали многомиллиардные долги, взысканные судом с немецкого автоконцерна из-за разрыва соглашения с автозаводом ГАЗ (сейчас — НАЗ) о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW. Право требования этого долга приобрело АО «Камея», по его инициативе суд ввел локальную процедуру банкротства VW, которая затронет только российские активы должника. Вероятно, суд убедили слова кредитора о том, что у автоконцерна осталось имущество в РФ, включая товарные знаки и патенты, а также косвенный контроль над долями в структурах Porsche и MAN. Сам VW отрицает наличие у него сколько-нибудь значимых активов в России.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября запустил локальное производство по делу о банкротстве немецкого автоконцерна Volkswagen AG. Таким образом, суд удовлетворил заявление о банкротстве, поданное АО «Камея», которое приобрело права требования к VW у АО «Автомобильный завод НАЗ». Напомним, в июле 2024 года нижегородский суд взыскал в пользу завода НАЗ с немецкой компании 16,9 млрд руб. ущерба и упущенной выгоды, а также €40,05 тыс. долга за тару после разрыва соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW (см. “Ъ” от 12 августа).

Основанием для введения в России банкротной процедуры в отношении немецкого концерна стало прецедентное решение Верховного суда (ВС) РФ от 8 февраля 2024 года по делу Westwalk Projects Ltd (см. “Ъ” от 10 февраля). Тогда экономколлегия ВС определила, что российские суды вправе рассматривать дела о трансграничном банкротстве, когда имеется «тесная связь должника с территорией РФ». Имеет значение, где компания ведет постоянную экономическую деятельность, на лиц какого государства ориентирован бизнес, имеются ли представительства в РФ, какое гражданство имеют владельцы и руководители компании. Этот перечень не является исчерпывающим, а бремя опровержения такой связи возлагается на должника.

Если «центр основных интересов» должника расположен в РФ и здесь ведется практически вся деятельность, а зарубежная регистрация юрлица носит формальный характер, то вводится основное банкротное производство, которое распространяется на все юрисдикции, все активы и всех кредиторов.

Если же «центр основных интересов» компании находится в другой стране, но в России имеются активы, то можно ввести вторичное производство по делу о банкротстве. По сути, это банкротство российских активов (имущественной массы) зарубежной компании, в котором участвуют только кредиторы, связанные с деятельностью должника в РФ.

В ходе заседания представители VW попросили оставить заявление кредитора без рассмотрения по причине отсутствия компетенции российского суда возбуждать банкротство немецкого юрлица. Кроме того, юристы должника заявили ходатайство об отложении заседания, поскольку отчетность компании еще находится в процессе апостилирования и не оформлена надлежащим образом.

Поясняя свою позицию, автоконцерн заявил, что оснований для запуска его банкротства в России нет. Юристы VW уточнили, что у «Камеи» есть возможность обратить взыскание на активы автоконцерна в зарубежных юрисдикциях. В частности, такие попытки кредитор предпринимает в ЮАР. При этом VW настаивает, что не имеет тесной связи с Россией, которая требуется для процедуры локального банкротства. По словам юристов немецкого концерна, его доля выручки на российском рынке до 2022 года составляла не более 2%, а сейчас VW не присутствует в российской юрисдикции. Деятельность же в стране вел не немецкий VW, а ООО «Фольксваген Груп Рус», доля в котором была отчуждена по разрешению правкомиссии, поэтому никакого «вероломного ухода» с российского рынка, о котором заявлял кредитор, не было, говорили представители автоконцерна.

«Камея», в свою очередь, настаивала на введении локальной банкротной процедуры в отношении VW.

На заседании юристы «Камеи» подчеркивали, что в рамках исполнительного производства кредитор не получил от VW «ни одной копейки». При этом менее года назад VW состоял на налоговом учете в РФ и занимал большую долю на российском рынке, а именно 6,3%, добавили представители кредитора. По их словам, уход автоконцерна с российского рынка до сих пор не завершен, поскольку у него осталось имущество в РФ, в том числе интеллектуальная собственность (товарные знаки, патенты) и косвенно контролируемые доли в MAN и Porsche. Впрочем, представители VW отрицали, что немецкая компания имеет хоть сколько-нибудь значимые активы в России.

«Камея» просила суд также учесть санкции ЕС, которые не позволят обратить взыскание на имущество в странах, где располагаются основные активы немецкого концерна. Высказались юристы кредитора и по поводу тяжбы в ЮАР, пояснив, что там процесс признания решения российского суда о взыскании задолженности находится лишь на начальной стадии. Также представители кредитора возражали против отложения разбирательства, так как VW «выводит активы у нас на глазах».

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайства VW, но объявил небольшой перерыв, чтобы дать представителям должника возможность подготовить устный отзыв на требования кредитора. Спустя полтора часа юристы автоконцерна выдвинули новые возражения против продолжения разбирательства, заявив, что им не были представлены документы о саморегулируемой организации арбитражных управляющих и конкретной кандидатуре управляющего. Они снова попросили отложить слушания, на что вновь получили отказ.

В итоге суд принял решение ввести в немецкой компании локальное конкурсное производство на шесть месяцев.

Назначенный на процедуру арбитражный управляющий должен будет найти активы VW в России и включить их в конкурсную массу для последующей продажи с банкротных торгов и расчетов с кредиторами. Управляющий также может при наличии оснований оспорить предбанкротные сделки компании-должника. У немецкого автоконцерна остается право обжаловать решение о банкротстве.

Представители VW не стали отвечать на вопросы “Ъ” после заседания.

Ян Назаренко