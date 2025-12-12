Первокурсник из Новороссийска перевел мошенникам почти 2 млн рублей

В Новороссийске студент перевел мошенникам со счета матери порядка 2 млн руб., поведясь на сложную схему обмана. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

С первокурсником связалась мошенница, представившись сотрудницей учебного отдела вуза. Незнакомка попросила парня принести копию паспорта, а также спросила, прошел ли он регистрацию на неком образовательном сервисе. Когда студент ответил отрицательно, мошенница выслала код для «регистрации» и попросила его продиктовать.

Спустя время жителю Новороссийска позвонил подставной сотрудник правоохранительных органов, обвинив его в разглашении персонального кода и конфиденциальных данных. В мессенджере с парнем связался по видеосвязи мужчина в форме и заявил, что первокурсник подозревается в пособничестве вражескому режиму. Мошенник поручил парню провести «дистанционный обыск».

«Студент взял телефон матери, пока она спала, перевел ее деньги на свой счет, а затем по инструкции установил на свой смартфон вредоносный APK-файл, маскирующийся под программу для считывания операций»,— поделились в УМВД Новороссийска.

Молодой человек снял около 2 млн руб. наличными через банкомат и перевел их на «декларационный» счет мошенников.

В полиции Новороссийска призвали не скачивать подозрительные данные и рекомендовали пользоваться только официальными магазинами приложений.

София Моисеенко