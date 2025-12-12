Рейс Самарканд—Сочи приземлился в Минводах из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Самарканда в Сочи, вынужденно приземлился в международном аэропорту Минеральные Воды по техническим причинам. Информацию подтвердили в Южной транспортной прокуратуре, где сообщили, что инцидент произошел 12 декабря и стал основанием для начала проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве отметили, что специалисты анализируют обстоятельства незапланированной посадки, в том числе соблюдение требований безопасности полетов и прав пассажиров. По итогам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Ранее сообщалось, что другой самолет, ранее перенаправленный в Минеральные Воды из-за ночных ограничений в аэропорту Сочи, прибыл в пункт назначения около 6:00 утра. В пресс-службе воздушной гавани «Ъ-Сочи» уточнили, что работа аэропорта была восстановлена после отмены временных ограничений, введенных ради безопасности гражданских перелетов.

Администрация сочинского аэропорта заявила, что все службы переведены в штатный режим. Пассажирам продолжат сообщать о возможных изменениях расписания через онлайн-табло, сайт, аудиообъявления и телеграм-бот, напоминая о необходимости следить за обновлениями и соблюдать правила поведения в терминале.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 90 беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Наибольшее количество целей было поражено над Брянской областью — 63 аппарата; остальные были сбиты над регионами Центральной России и акваторией Черного моря.

Мария Удовик