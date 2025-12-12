В Нальчике завершили капремонт улицы Ногмова

Столица Кабардино-Балкарии обновила одну из самых загруженных улиц — Ногмова. Работы охватили участок длиной 2 км. Глава КБР Казбек Коков лично осмотрел объект 29 ноября вместе с министром транспорта Асланом Дышековым и мэром Нальчика Таймуразом Ахоховым, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Подрядчики полностью заменили ветхие сети водоснабжения и частично обновили канализацию под проезжей частью. Они отремонтировали теплосети, уложили новое асфальтобетонное покрытие, замостили тротуары плиткой и обустроили съезды во дворы с прилегающими площадками. Специалисты поставили новые бордюры, опоры освещения, светофоры и остановочные павильоны с посадками. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и программы «Чистое небо» убрали навесные провода в подземные кабели. Дорожники нанесли разметку, установили знаки и пешеходные ограждения.

Ремонт осложнялся необходимостью синхронизировать все виды работ одновременно. Команды справились с задачей несмотря на высокую нагрузку на магистраль. Улица Ногмова вошла в число семи отремонтированных в Нальчике в 2025 году — всего 10 км дорог, включая Балкарскую, Головко, Каменскую, Карашаева, Кешокова и Щорса. Аналогичный комплекс завершают на Кешокова, еще одной центральной артерии.

Казбек Коков поблагодарил подрядчиков за оперативность и подчеркнул вклад в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он отметил, что федеральная поддержка и Дорожный фонд обеспечат обновление сети до 2030 года. Мэр Ахохов добавил: весной 2026 года высадят 40 деревьев — клены и ясени — на пустых участках и расширенных зонах.

В 2026-м Нальчик продолжит ремонты на Тарчокова, Калининградской, Карашаева, Байсултанова, Пачева и Абидова. Запустят проект по межквартальным проездам: 6,5 км в Кенже, свыше 9 км в Александровке, 5 км на Стрелке и улицы в Хасанье. Эти дороги не видели ремонта десятилетиями.

Станислав Маслаков