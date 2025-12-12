Электровозы из Новочеркасска соединят БАМ и Транссиб в 2026 году

В 2026 году электровозы «Ермак» Новочеркасского электровозостроительного завода начнут курсировать по новому железнодорожному участку между Дальним Востоком и Сибирью, который соединит БАМ и Транссиб. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По информации пресс-службы, в ближайшее время завершится электрификация пути от Волочаевки-2 до Комсомольска-на-Амуре. Данная линия свяжет Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Локомотивы 3ЭС5К «Ермак» будут работать на участке БАМа протяженностью свыше 350 км.

«Для эксплуатации новочеркасских машин 100 работников депо «Амурское» проходят переподготовку»,— говорится в сообщении.

На заводе подчеркнули, что «Ермаки» 3ЭС5К уже успешно функционируют на БАМе. 54 двухсекционных электровоза и 89 трехсекционных машин показали себя как надежные локомотивы с улучшенными тяговыми и эксплуатационными характеристиками. Новочеркасские электровозы транспортируют тяжеловесные составы.

Валентина Любашенко