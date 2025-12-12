А вы точно психолог?

В Советском суде Казани начался процесс по делу Марселя Сультеева. Самозванного психолога обвиняют в серии изнасилований и мошенничеств, совершенных в отношении доверившихся ему клиенток. Подсудимый перед началом заседания заявил, что против его шестилетнего сына было совершено преступление сексуального характера, а выдвинутые обвинения связаны с попыткой избежать ответственности. Процесс проходит в закрытом режиме; эксперты, следователи и жертвы сомневались, что дело удастся довести до суда.

Накануне Советский районный суд Казани приступил к рассмотрению дела Марселя Сультеева. Его обвиняют в совершении преступлений по статьям 131 (изнасилование), 132 (насильственные действия сексуального характера) и 159 (мошенничество) УК РФ. В многотомном деле, которое сотрудники СКР расследовали девять месяцев, кроме фактов завладения деньгами клиентов имеются несколько эпизодов, связанных с нарушением половой неприкосновенности и сексуальным насилием, поэтому дело рассматривается в закрытом режиме.

За время содержания под стражей Марсель Сультеев внешне изменился мало. Когда его завели в кабину для подсудимых, в глаза бросалась разве что чуть более отросшая шевелюра на голове и мешковатый свитер крупной вязки с высоким горлом.

Вошедшие в зал представители СМИ успели расслышать, что подсудимый просит своего адвоката по назначению требовать его освобождения из-под стражи и перевода на домашний арест с содержанием в квартире на улице Табеева в Казани. Затем внимание обвиняемого переключилось на журналистов, и он обратился к ожидавшим начало процесса корреспондентам:

— Они совершили противоправные действия по статье 132, часть четвертая, с моим сыном — малолетним, и чтобы это скрыть, они сначала шантажировали нашу семью, и тому у нас есть доказательства, а потом, когда мы решили обратиться в полицию, мой сын признался, что они с ним сделали...

Марсель Сультеев говорил взволнованно, сбивчиво, но по всему было видно, что он решил избрать тактикой защиты атаку. По версии подсудимого, обвинения в изнасилованиях появились после того, как он одолжил крупную сумму денег некоему продюсеру (кого именно имел в виду Сультеев, он не уточнил):

— Чтобы не возвращать долг, эта женщина решила лишить меня бизнеса, соцсетей и репутации. Она объединилась с моими соседями (этих людей он обвинил в растлении своего малолетнего сына), а также несколькими клиентками, которые и написали заявления об изнасиловании.

Кроме того, Марсель Сультеев сообщил журналистам, что у него похитили авторскую методику лечения сахарного диабета и полмиллиона подписчиков в соцсетях. Псевдо-психолог также подчеркнул, что его личный рейтинг выше, чем у президента США Дональда Трампа. В ходе следствия господину Сультееву была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым.

Суду еще предстоит разобраться во всех громких заявлениях. Вероятно, итог обсуждений станет известным не сразу, так как пресса на заседаниях присутствовать не будет. После короткой беседы с подсудимым представителей прессы попросили покинуть зал, и процесс стартовал за закрытыми дверями. На заседании планировали продлить подсудимому срок содержания под стражей и зачитать материалы обвинительного заключения.

Три клиентки Марселя Сультеева обвинили мужчину в домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера в январе 2025 года. Практически сразу было возбуждено уголовное дело по ст. 131 («Изнасилование») и ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»).

Под арестом самозваный психолог оказался далеко не сразу: долгое время он лишь проходил опросы, затем находился под домашним арестом, а только в мае был арестован.

В январе собеседник «Ъ» в следственных органах скептически оценивал вероятность того, что уголовное дело, возбужденное из-за общественного резонанса, дойдет до суда; аналогичного мнения придерживались и юристы.

«Состав такого преступления, как изнасилование, доказывается непросто, даже когда событие случилось только что и жертва сразу обратилась в правоохранительные органы. Должны быть вещественные доказательства, результаты экспертиз, биологические следы. А они с течением времени исчезают. Тут одних показаний потерпевшей стороны мало. Даже если жертв несколько. Россия — не США, Марсель Сультеев — не Харви Вайнштейн. Вряд ли этот татарстанский аналог заокеанского движения „ME TOO“ закончится реальным судебным процессом», — оценивал в беседе с корреспондентом «Ъ» перспективы дела казанский юрист Виктор Шабанов.

Следствие установило, что никакого специального психологического образования у обвиняемого не было, хотя он и представлялся кандидатом психологических наук. Не было у него и медицинской лицензии, чтобы оказывать услуги клинического психолога, хотя Сультеев обещал в том числе излечить от любого недуга. В своих роликах в соцсетях он утверждал, что может лечить даже ВИЧ.

Одна из потерпевших рассказала корреспонденту «Ъ», что пришла к популярному сетевому блогеру из-за страхов по поводу здоровья трехмесячной дочки. На первом онлайн-сеансе «специалист» заявил, что проблема у ребенка из-за непроработанных детских травм у самой женщины. Что случай сложный, но с помощью его «шокового метода» все можно поправить.

«На первых же онлайн-сеансах он заставлял меня представлять инцестуальный акт между моей трехмесячной дочкой и шестилетним сыном. Мне это не нравилось, я плакала, я боялась, но он убеждал меня, что я должна это принять. Только тогда во мне произойдет перелом и болезнь дочки — отступит».

После онлайн-сеансов Сультеев через некоторое время пригласил женщину к себе в кабинет, который арендовал в ЖК «Весна» в Советском районе Казани. Там собственно и произошло то, что в УК РФ описано в статье «Изнасилование». Все признаки отражены в протоколе допроса потерпевшей и подтверждены результатами психолого-психиатрической экспертизы.

«То, что делал Сультеев, — это отвратительно, исходя даже просто из норм морали. Это не имеет никакого отношения к психологии вообще. Этот человек — самый обыкновенный мошенник. Его еще называют „инфоцыганами“. Люди продают воздух и обещают „настроить денежные потоки“ и быстро достичь „успешного успеха“. Просто психология сейчас настолько популярна, что все эти „короли и королевы марафонов“ стали продавать свой воздух еще и в обертке психологии. Я считаю, что в области психологии нужно давно уже наводить какой-то порядок», — так оценила случай с Сультеевым дипломированный казанский психолог Лилия Лапина.

Семья Сультеевых по справке из материалов дела владеет несколькими объектами недвижимости, в частности квартирой в центре, но живет под Казанью, в поселке таунхаусов Царево Village. В не самом шикарном, но достаточно престижном жилом блоке площадью 85 кв. м стоимостью на конец 2025 года примерно 20 млн руб. В модном сообществе Сультеевых знают и стараются сторониться этой семьи, по крайней мере так отзываются о них собеседники корреспондента «Ъ» среди местных жителей. Последние утверждают, что свои «сеансы» обвиняемый проводил и там. Соседи жалуются на регулярно раздающийся шум «не для детских ушей».

Пока на старте судебного разбирательства суд лишь продлил срок содержания под стражей и постановил, что Марсель Сультеев останется в СИЗО как минимум до 17 мая.

Виктор Штерн