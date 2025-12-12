Жители Кубани с начала года заплатили 20,7 млрд рублей имущественных налогов

Собираемость имущественных налогов физических лиц в Краснодарском крае к 9 декабря достигла 90,1%. По данным регионального управления ФНС, жители края перечислили 20,7 млрд руб. из 23 млрд руб., начисленных к оплате на 1 декабря. Суммы, не уплаченные в установленный срок, с 2 декабря перешли в разряд задолженности и ежедневно увеличиваются за счет пени, рассчитываемой из 1/300 ключевой ставки Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В налоговой службе призывают погасить обязательства как можно быстрее, чтобы избежать роста долга и применения мер взыскания. Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС, мобильное приложение «Налоги ФЛ», портал Госуслуг, банковские сервисы, а также в отделениях банков и почтовых отделениях.

Вячеслав Рыжков