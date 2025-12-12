Долгие праздники – новые рейсы

Среди зарубежных направлений для отдыха на новогодние праздники у уральцев лидирует Вьетнам, рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев. Популярностью пользуются Египет, Таиланд, Китай, ОАЭ. Внутри страны, помимо традиционных направлений, свердловчане чаще стали выбирать республики Северного Кавказа. Несмотря на то, что цены значительно не выросли, в УАТ пока фиксируют более низкий спрос на путешествия, чем обычно.



Лидирующим направлением для путешествий в новогодние праздники может стать Вьетнам, рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев. Это связано с увеличением числа рейсов в страну: направление в Нячанг стало круглогодичным, тогда как раньше было преимущественно летним, добавились полеты на остров Фукуок. Притом туда есть как прямой рейс из Екатеринбурга, так и с технической посадкой в Казахстане.

В прошлые годы на первом месте у свердловчан находился Таиланд, который сохраняет свою популярность. Помимо этого, увеличилось число рейсов в Египет. Директор турфирмы «Пангея» Анастасия Ермолаева добавила, что в число популярных направлений входят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Китай и Шри-Ланка.

По оценке госпожи Ермолаевой, тур в Египет или Таиланд на двоих обходится в среднем в 300 тыс. руб. Она добавила, что к прошлому году цены значительно не выросли и сохраняются приблизительно на том же уровне.

По данным «Туристико», стоимость недельного отдыха на двоих в пятизвездочном отеле в Египте составит около 195 тыс. руб., на острове Хайнань (Китай) — от 150 тыс. до 190 тыс. руб., в ОАЭ — от 155 тыс. до 185 тыс. руб.

Михаил Мальцев отметил, что общий рост цен фиксируется, даже несмотря на некоторое снижение стоимости доллара и евро. Однако на него влияет также сезон новогодних праздников, и после него цены должны скорректироваться.

Среди внутренних направлений, по данным президента УАТ, традиционно лидируют Москва с небольшим перевесом и Санкт-Петербург.

«Пользуются спросом туры в Петербург с посещением балета "Щелкунчик" в Михайловском театре, билеты на 30 декабря уже давно проданы, а в составе группы наши туристы посетят балет»,— уточнила директор агентства «Туристико» Вероника Семина.

По данным Михаила Мальцева, далее по популярности традиционно следуют Сочи, Казань, Калининград, а также ближайшие уральские регионы — Тюменская и Челябинская области. «В этом году оформился тренд, который начался еще в прошлом году. Это рост интереса к республикам Северного Кавказа: Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия»,— сказал президент УАТ. По его словам, стоимость путешествий внутри России выросла в среднем на 8%, что ниже уровня инфляции.

Михаил Мальцев отметил, что на данный момент спрос на отдых в новогодние праздники меньше, чем обычно в этот период года.

По его словам, это может свидетельствовать как о реальном падении спроса из-за снижения покупательной способности населения, так и об изменении динамики продаж, которая не скажется на общем числе туристов.

Господин Мальцев добавил, что в зимних путешествиях в целом выделилась еще одна тенденция — сроки пребывания на отдыхе сократились, и туристы вместо 10 дней чаще выбирают семи- или восьмидневные программы, а недельные туры сокращаются до 4-5 дней. Это связано со стремлением потратить меньше средств на отдых. При этом категория отеля, которую выбирают уральцы, в среднем не снижается, как правило, туристы выбирают привычные варианты.

Анна Капустина