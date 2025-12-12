На Кубани 54 кемпинга и глэмпинга прошли процедуру самооценки

На территории Краснодарского края к осени 2025 года в единый реестр объектов классификации включены 54 кемпинга и глэмпинга, все они прошли предусмотренную законом процедуру самооценки. Регистрация проводится в рамках требований федерального законодательства, согласно которому до 1 сентября 2025 года гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги должны подтвердить соответствие установленным нормам, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства курортов.

Как сообщалось ранее, туристический поток в регион с начала года демонстрирует стабильный рост: с 1 января по 1 декабря Краснодарский край приняли более 17 млн путешественников, не считая порядка 7,5 млн однодневных экскурсантов.

В предстоящие новогодние каникулы регион рассчитывает на 500 тыс. туристов и дополнительно 315 тыс. экскурсантов. Традиционно основной поток гостей в зимний период направляется в Сочи, прежде всего на горные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром». По оценкам властей, совокупный турпоток в зимнем сезоне сохранится на уровне прошлого года и составит порядка 2,7 млн человек.

Вячеслав Рыжков