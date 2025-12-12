Жители Петербурга второй день жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Жители Санкт-Петербурга второй день сообщают о проблемах с мобильным интернетом сразу у всех операторов связи. Согласно данным на Downdetector, больше всего жалоб поступило вчера около 20:30 мск. Чаще всего о сбоях в работе интернета сообщали пользователи «Вымпелкома» («Билайн»).

11 декабря «Вымпелком» сообщил об ограничениях мобильного интернета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В пресс-службе оператора отметили, что интернет может работать нестабильно по независящим от «Вымпелкома» причинам. В «Мегафоне» заявили, что ограничений с их стороны нет.

В тот же день на территории Ленинградской области была объявлена угроза БПЛА. Сообщалось, что из-за объявления воздушной опасности мобильный интернет может плохо работать. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об отмене угрозы в регионе в 6:45 мск.