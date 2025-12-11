В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена опасность БПЛА. Он уточнил, что в области «возможно понижение скорости мобильного интернета».

Ранее силы ПВО сбили 31 БПЛА вблизи Москвы. Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили работу. Пресс-служба петербургского Пулково сообщала, что аэропорт принимает перенаправленные из Москвы самолеты, из-за чего «возможны корректировки расписания».

В ночь на 11 декабря угроза атаки БПЛА объявлена в Дагестане, Чечне, Татарстане, Псковской, Костромской областях и некоторых других регионах. Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Иваново, Тамбова, Ярославля и Калуги приостановили работу.