В Санкт-Петербурге ограничили работу мобильного интернета

Работа мобильного интернета в Санкт-Петербурге ограничена, передает «РБК». Данные сервиса Downdetector свидетельствуют о массовых жалобах на сбои в работе мобильного интернета в городе.

Оператор «ВымпелКом» («Билайн») сообщил «РБК», что мобильный интернет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может работать нестабильно по независящим от него причинам. В «Мегафоне» заявили, что ограничений с их стороны нет.

Сегодня на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти была объявлена угроза БПЛА. Сообщалось, что временные перебои в работе мобильного интернета могут наблюдаться из-за объявления воздушной опасности. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об отмене угрозы в регионе в 6:45 мск.